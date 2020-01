MY NAME IS GHOSN, CARLOS GHOSN – OGGI L’EX AD DI RENAULT-NISSAN TERRÀ UNA CONFERENZA STAMPA IN CUI RACCONTERÀ LA SUA VERSIONE – PREPARAVA L’EVASIONE DA TRE MESI ED È PASSATO ALL’AZIONE QUANDO GLI HANNO NEGATO DI VEDERE LA MOGLIE PER NATALE. IL PIANO MESSO A PUNTO CON L’EX BERRETTO VERDE MICHEAL TAYLOR – I LEGALI ATTACCANO NISSAN: VOLEVANO BLOCCARE UNA FUSIONE COMPLETA CON RENAULT… – VIDEO

1 – GHOSN, LEGALI: NISSAN DISTORCE REALTÀ VOLEVANO SOLO SCONFIGGERLO

carlos ghosn 1

(LaPresse/AP) - I legali di Carlos Ghosn affermano che le indagini di Nissan che lo accusano di cattiva condotta finanziaria sono imperfette e distorte, non indipendenti, e miravano solo a sconfiggerlo.

Ghosn, che ha guidato la casa automobilistica giapponese per due decenni, ha ripetutamente affermato la sua innocenza e ha affermato che Nissan voleva bloccare una fusione più completa con il partner dell'alleanza francese Renault.

carlos ghosn e la moglie carole

2 – L'EX MARINE, IL BAULE FORATO COSÌ GHOSN HA BEFFATO TUTTI

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

il capodanno di carlos ghosn con la moglie a beirut

Un ex berretto verde, il suo collega mercenario già coinvolto nelle milizie libanesi, un grosso baule per materiale audio con i fori per respirare e circa venti milioni di dollari sono serviti alla clamorosa fuga dal Giappone di Carlos Ghosn, che oggi apparirà per la prima volta in pubblico a Beirut, in una conferenza stampa attesa in tutto il mondo. Accanto a lui potrebbe comparire anche la moglie Carole, che ieri è stata colpita da un mandato d' arresto della giustizia giapponese.

perquisizione della casa di ghosn a tokyo carlos ghosn 3

Secondo le ultime ricostruzioni l' ex capo dell' alleanza automobilistica Renault-Nissan-Mitsubishi ha preparato l' evasione dagli arresti domiciliari per tre mesi, e ha deciso di passare all' azione nel corso delle vacanze di Natale quando le autorità di Tokyo gli hanno negato il permesso di vedere la moglie. Il primo giorno in cui non era più sorvegliato dalla guardie private di Nissan, tolte grazie al ricorso dei suoi avvocati, Ghosn ha fatto scattare il piano messo a punto assieme a Michael L. Taylor, ex militare americano addestratore delle teste di cuoio libanesi e fondatore, nel 1994, della società di sicurezza privata American International Security Corp (Aisc) che collaborava con i servizi americani e grandi compagnie aeree come Delta.

michael taylor, l'ex berretto verde che ha aiutato ghosn a fuggire 2 michael taylor, l'ex berretto verde che ha aiutato ghosn a fuggire 1

La figura di Taylor, 59 anni, aggiunge ancora elementi da film di James Bond - si parla di una serie Netflix già in preparazione - a una vicenda che potrebbe riservare altri colpi di scena. Nato a New York, liceo nel Massachusetts, Taylor ha seguito le orme del patrigno ed è entrato presto nelle forze speciali americani come paracadutista. Durante la Guerra fredda la missione per la quale era stato addestrato prevedeva, secondo il Financial Times , il fare esplodere una bomba nucleare portatile nel Varco di Fulda, la pianura tra l' allora Germania Est e Francoforte, considerata propizia all' invasione dei tank del Patto di Varsavia.

david rohde in afghanistan

la casa di carlos ghosn a beirut

Nel 2009 Taylor ha messo a punto un piano (poi non utilizzato) per liberare il giornalista del New York Times David Rhode ostaggio dei talebani in Afghanistan, ed è poi caduto in disgrazia nel 2012 quando è stato accusato di avere fatto ricorso a gare truccate per assicurarsi appalti della Difesa americana da 54 milioni di dollari. Dopo 19 mesi di carcere, Taylor è tornato sulla scena fondando Vitamin1, un' azienda che produce bevande energetiche per sportivi, ma ha continuato a offrire servizi più discreti.

la fuga di carlos ghosn le telecamere di sorveglianza nella casa di ghosn a tokyo

L' équipe guidata da lui e dal socio di origini libanesi George Zayek, composta da circa 15 uomini, ha testato dieci aereoporti giapponesi prima di decidere che il migliore per tentare la fuga era quello di Osaka, in virtù di una falla nella sicurezza dei jet privati.

jet privato mng la fuga di carlos ghosn

Ghosn è uscito dalla sua residenza obbligata di Tokyo con un cappello e una mascherina sul volto, di quelle che molti in Asia portano per proteggersi dall' inquinamento. In questo modo non è stato riconosciuto e non ha attirato l' attenzione. Ha viaggiato in treno per 480 km fino a Osaka, dove si è nascosto nella cassa poi caricata nella stiva del jet.

carlos ghosn con la moglie

Unici passeggeri registrati, Mike Taylor e George Zayek.

