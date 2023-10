NAOMI CAMPBELL FOREVER! – LA VENERE NERA È DI NUOVO LA REGINA INDISCUSSA DELLE PASSERELLE E NON SOLO: A OLTRE 50 ANNI, DOPO ESSERE STATA CHIAMATA A SFILARE PER ALEXANDER MCQUEEN E DOLCE&GABBANA, I SUOI VIDEO SONO RIMBALZATI SUI PROFILI DI MILIONI DI RAGAZZI CHE SU TIKTOK HANNO TROVATO IL LORO NUOVO IDOLO - IL VICTORIA E ALBERT MUSEUM DI LONDRA LE DEDICHERÀ UNA MOSTRA E LE GIOVANI STAR SI VESTONO COME LEI, COPIANDOLE GLI ABITI TRASPARENTI E I TOP DORATI. E GIÀ SI PARLA DI “NAOMISSANCE”… VIDEO

Estratto dell'articolo da Chloe Mac Donnell per www.theguardian.com

naomi campbell

È stata la prima modella nera ad apparire sulla copertina di Vogue francese e una musa ispiratrice per stilisti tra cui Gianni Versace. Ora, quattro decenni dopo l’inizio della sua carriera, Naomi Campbell sta ancora una volta facendo la storia.

Giovedì, il V&A di Londra ha annunciato che la sua prossima grande mostra di moda sarà dedicata a Naomi, segnando la prima volta che una modella sarà al centro di una mostra al museo. La mostra “Naomi” è un riconoscimento alla fama di modella di Campbell ma, oltre a questo, cementa il suo passaggio da modella da passerella a icona culturale.

naomi campbell calendario pirelli 2023

Sonnet Stanfill, curatrice senior del V&A, ha dichiarato: «Lei è un esempio nel campo della moda, ma è stata anche in prima linea nell’ampliare la nostra comprensione di cosa può essere una modella».

Accanto ai pezzi firmati del guardaroba di Campbell, il redattore capo uscente di “British Vogue”, Edward Enninful, sta curando una selezione delle sue più belle fotografie di moda, mentre un'altra sezione metterà in luce il suo lavoro filantropico.

Parlando al Guardian, Enninful ha detto: «Sapevo dal giorno in cui ci siamo incontrati che Naomi aveva qualcosa di diverso. È magnetica quando vedi sfilare, ma ha sempre avuto grandi ambizioni. Il suo lavoro di beneficenza, la sua creatività: sono tutti testimonianza del suo tour de force».

naomi campbell

Scoperta a 15 anni, la stratosferica ascesa di Campbell da studentessa del sud di Londra a una delle modelle più famose al mondo è roba da leggenda. Ora ha 53 anni ed è madre di due figli, ma continua a essere un’icona. Anzi: non è mai stata così in alto-

Dimenticate le Kardashian, è stata la Campbell a fare notizia a settembre quando è emersa sulla passerella di Dolce & Gabbana con un abito sottoveste trasparente. Ha fatto un'apparizione a sorpresa insieme ad Annie Lennox al Vogue World London, per poi riapparire in prima fila da Fendi e Burberry.

naomi campbell

La settimana scorsa, Sarah Burton ha scelto Campbell per chiudere la sua ultima sfilata come direttore creativo di Alexander McQueen, dando vita a un video virale della modella che si asciuga una lacrima mentre lascia la passerella. Anche le celebrità che hanno la metà degli anni di Campbell cercano ispirazione in lei. Martedì, la star di Euphoria Zendaya ha indossato un top dorato di Louis Vuitton, visto per la prima volta su Campbell nel 2004. Siamo nell’era del “Naomissance”. Osman Ahmed, il direttore dei servizi di moda della rivista iD, descrive Campbell come "una sopravvissuta rivestita di teflon": «Penso che ciò che aggiunge al suo fascino è il fatto che è una ragazza nera di Streatham che ha avuto successo: nessun genitore famoso, l'unica donna di colore negli spettacoli e nelle campagne per decenni».

naomi campbell sfilata vivienne westwood

L'ultima ondata di popolarità di Campbell l’ha portata essere la protagonista del documentario di Apple TV che racconta l'ascesa delle top model contemporanee. Ma è un mito anche su TikTok, dove una nuova generazione affascinata dalla nostalgia degli anni '90 ha scoperto l'idolo: gli utenti della piattaforma realizzano video dedicati alle sue sfilate e raccolgono le migliori tra le sue 600 copertine di riviste.

naomi campbell Naomi Campbell su Vogue Naomi Campbell su Vogue British Naomi Campbell naomi campbell by paolo roversi 4 beverly peele e naomi campbell 1993 naomi campbell by paolo roversi naomi campbell 12 carla bruni naomi campbell naomi campbell 4 naomi campbell 6 naomi campbell 2 naomi campbell Naomi Campbell naomi campbell, christy turlington e linda evangelista a parigi nel 1990 helena christensen, claudia schiffer, stephanie seymour, christy turlington, naomi campbell naomi campbell naomi campbell e kate moss a braccetto in una sfavillante festa londinese nel 1999 naomi campbell briatore naomi campbell galliani manuela moreno naomi campbell nicole kidman naomi campbell naomi campbell met gala 2023 naomi campbell valentino naomi campbell copia naomi campbell playboy russia naomi campbell 1999