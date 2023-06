A NAPOLI, UN'AUTO SPERIMENTALE, CONVERTITA IN IBRIDO-SOLARE, È ESPLOSA SULLA TANGENZIALE - LE DUE PERSONE A BORDO DEL PROTOTIPO, UNA RICERCATRICE DI 66 ANNI E UNO STUDENTE DI 25, SONO RICOVERATE IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI - IL VEICOLO, CHE SERVIVA A SPERIMENTARE UN KIT DI CONVERSIONE PER L’IBRIDIZZAZIONE DI VEICOLI OBSOLETI, SAREBBE ESPLOSO A CAUSA DI ALCUNI BOMBOLE NEL VEICOLO - RESTA DA CHIARIRE LA NATURA DELL'INNESCO…

Da chiarire la natura dell’innesco. Le ipotesi vanno dal caldo alla scintilla La Polo Volkswagen Tdi di quinta generazione esplosa sulla tangenziale a Napoli era un prototipo. E si trovava in fase di test su strada. L’auto convertita in ibrido-solare doveva registrare le emissioni in atmosfera, come da commissione del laboratorio Stem Cnr. La ricercatrice Maria Vittoria Prati, 66 anni e lo studente Fulvio Filace di 25 sono ancora ricoverati in gravi condizioni.

Chi indaga sull’esplosione ritiene sulla base dei primi rilievi che a causare la deflagrazione siano state delle bombole a bordo dell’auto, dal contenuto ancora non definito. Da chiarire anche la natura dell’innesco. Le ipotesi vanno dal caldo a una scintilla. Mentre si esclude una collisione. Perché dalle immagini delle telecamere sulla tangenziale non si vede alcun urto della Polo con altri veicoli. Né contro il guardrail.

Il prototipo

Il prototipo, fa sapere Il Mattino […] Serviva a sperimentare un kit di conversione per l’ibridizzazione di veicoli obsoleti. E disponeva di un’elettrificazione retrofit con batterie alimentate da pannelli solari. […]

Il veicolo non aveva mai avuto problemi nella fase dei test fino a ieri. Al momento dell’esplosione, spiega il professore, c’erano a bordo le apparecchiature per il Pems, il sistema portatile di misurazione delle emissioni. Che prevedono la presenza delle bombole a gas. Oltre al serbatoio per il gasolio. Le bombole fanno parte del sistema di misurazione. I ricercatori stavano effettuando un percorso misto tra autostrada ed extraurbano, secondo una procedura standard. […]

. La più grave è l’ingegner Prati, che ha riportato bruciature di terzo grado sul 90 per cento del corpo. La donna è rimasta bloccata per alcuni minuti nella vettura in fiamme, fino all’arrivo dei vigili del fuoco, mentre Filace è stato sbalzato fuori dell’abitacolo. […]

