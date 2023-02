"CHE TRISTEZZA I GIOCATORI DI OGGI, PRESUNTUOSI E SCARSI" - A QUASI 52 ANNI, SOSSIO ARUTA, TRA I PROTAGONISTI COL CERVIA DEL REALITY "CAMPIONI", SI TOGLIE I MACIGNI DAGLI SCARPINI - "MI DISPIACE CHE ANCORA OGGI VENGO INSULTATO PER "UOMINI E DONNE" E "IL GRANDE FRATELLO". HO GIOCATO OVUNQUE TRANNE IN SERIE A, HO FATTO GOL OVUNQUE, 381 PER L'ESATTEZZA…" (MA CHI E', SILVIO PIOLA? NON L'AVEVAMO RICONOSCIUTO!) - VIDEO