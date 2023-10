NAPOLI CONTINUA A TREMARE – NON SI FERMA LO SCIAME SISMICO AI CAMPI FLEGREI: ALLE 22 DI IERI SERA UNA SCOSSA DI MAGNITUDO 4.0 È STATA AVVERTITA DISTINTAMENTE IN CITTÀ E NEL LITORALE, SCATENANDO IL PANICO TRA LA POPOLAZIONE – CENTINAIA DI PERSONE SONO SCESE IN STRADA E HANNO DORMITO IN MACCHINA – LA POLEMICA SUI RITARDI DELLA PROTEZIONE CIVILE E LA PREVISIONE DEGLI ESPERTI: “L’ATTIVITÀ SISMICA PROSEGUIRÀ…”

Estratto dell’articolo di Paolo Barbuto e Gennaro De Biase per “il Mattino”

Una scossa fortissima. Una delle più forti registrate nelle ultime settimane che si è sentita distintamente in tutta la città. Sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro. E, ovviamente, in tutta l'area del litorale da Pozzuoli a Bacoli sino ad Agnano e Fuorigrotta.

Scatenando panico e psicosi e spingendo moltissime famiglie in strada, specie nell'area ex base Nato. La scossa, lunga, e, secondo alcune testimonianze preceduta da un boato, è delle 22.08 di ieri sera. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma è stato di magnitudo 4.0 (poco sotto ai 4,2 di mercoledì scorso) ed è avvenuto ai Campi Flegrei ad una profondità di circa 3 km.

[…] «Si è trattato di un terremoto superficiale, le persone lo hanno sentito bene soprattutto nell'area di Agnano, più vicina all'epicentro. Ci aspettiamo anche altri eventi, ma al di là di qualche calcinaccio caduto, allo stato non sembra ci siano danni importanti alle strutture», spiega il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito.

Che aggiunge: «L'attività sismica prosegue e proseguirà. Su questo nessun dubbio. Il sollevamento del suolo continuerà. La difese da adottare consistono nei comportamenti corretti da tenere. Bisogna gestire la paura e fare tutte le verifiche del caso agli edifici».

[…] Stavolta però il panico si è scatenato in maniera massiccia tra Bagnoli e via Campi flegrei. Centinaia e centinaia di residenti si sono riversati in strada, dopo le 22, e sino a poco prima di mezzanotte: tutti presi dal panico. In particolare molte famiglie con bambini […] hanno preferito dormire in macchina. Così come molti anziani che si chiedono, ad alta voce, perché non si sia visto né un mezzo, né qualcuno della Protezione civile.

Mezzi che arrivano poi, poco prima di mezzanotte, con non poca difficoltà a causa del traffico complicato sulla Tangenziale per lavori. Uno scenario di poca rassicurazione che aumenta il senso di paura di chi ha preferito passare la notte fuori per sentirsi più al sicuro.

Tanto, ieri notte, per molti di loro è stato impossibile prendere sonno. «Abbiamo paura», sospira Manuela Esposito, residente a Bagnoli. E aggiunge: «Ci diano dei container dove farci dormire in tranquillità. I bambini sono nel panico: questa scena si ripete ormai quasi ogni notte. Ma stavolta la scossa è stata fortissima e la paura enorme».

[…] «Ci si è aperta una crepa nel soggiorno. Abito ad un piano alto vicino alla metro e il palazzo ha continuato ad oscillare per 20 secondi dopo la scossa. Ci siamo nascosti sotto al tavolo», aggiunge Chiara Della Noce che è ancora nel panico.

[…] Per questo si susseguono gli appelli alla calma dei sindaci di Pozzuoli e Bacoli. «È giusto manifestare le proprie preoccupazioni, ma dobbiamo imparare a non cedere alla paura. Altrimenti vivremo danni peggiori di quelli dello sciame sismico ancora in corso», raccomanda il primo cittadino di Bacoli, Josi Della Ragione. Così il collega di Pozzuoli, Gigi Manzoni: «C'è solo grande spavento […]».

Il problema però è il panico di ieri sera. Con la gente arrabbiata. Nessuna segnalazione di danni, nè richieste di soccorso, ma il centralino dei vigili del fuoco di Napoli è andato in tilt, subissato di telefonate di gente impaurita che chiedeva sopralluoghi. Cosa che avverrà nelle prossime ore su diversi edifici. A cominciare probabilmente dallo stadio Maradona dove stasera si gioca il match Napoli-Real Madrid. […]

