5 apr 2024 18:01

NAPOLI FAR WEST – IN UN PARCO GIOCHI DEL QUARTIERE FUORIGROTTA, UNA 49ENNE È STATA COLPITA ALLA GAMBA DA UN PROIETTILE MENTRE ERA CON LA FIGLIA, IN MEZZO A MOLTI ALTRI BAMBINI – PER LA POLIZIA LA DONNA, INCENSURATA, È RIMASTA FERITA PER ERRORE DURANTE UN AGGUATO DI CAMORRA FALLITO – LA VITTIMA, RICOVERATA, NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA...