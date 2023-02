A NAPOLI UNA QUARANTENNE MUORE DOPO AVER MANGIATO SUSHI A PRANZO: LA DONNA AVEVA APPENA FESTEGGIATO IL SUO COMPLEANNO CON LA FAMIGLIA E I DUE FIGLI - UN'ORA DOPO IL PASTO, LA POVERINA HA AVUTO ATTACCHI DI VOMITO POI IL COLLASSO E IL DECESSO: NON C'E' STATO IL TEMPO DI CAPIRE COSA STESSE SUCCEDENDO O DI INTERVENIRE - PER I PARENTI LA MORTE, AVVENUTA PER ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO, E' LEGATA AL PASTO A BASE DI SUSHI…

Da www.repubblica.it

ROSSELLA DI FUORTI

Prima il vomito, poi il collasso e il decesso. Neanche il tempo di capire cosa stava succedendo, neanche il tempo di intervenire. Rossella Di Fuorti, una donna di 40 anni di Napoli, è morta giovedì pomeriggio nella sua abitazione nel quatiere di Soccavo. Era appena tornata dal pranzo del suo compleanno - i 40 anni - che aveva festeggiato in un ristorante giapponese del quartiere Fuorigrotta insieme alla sua famiglia e ai suoi due bambini.

Per i genitori la morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, sarebbe legata proprio a quel pranzo nel giapponese a base di sushi. Il tempo di rientrare a casa intorno a alle 15, poi il malore e la morte. Una storia che purtroppo si ripete. Poco più di un anno fa a perdere la vita era stato Luca Piscopo, quindici anni appena.

sushi

Il ragazzo era andato con alcuni amici a mangiare sushi in un ristorante giapponese (che poi, si era scoperto, era gestito da un cittadino cinese) ed era tornato a casa per poi sentirsi male. In questo caso Luca rimase in gravi condizioni per oltre una settimana, con febbre alta e diarrea. Poi, dopo un primo miglioramento, la morte. Sotto inchiesta il titolare del ristorante del Vomero e il medico che aveva prescritto soltanto un anti piretico.

Per Rossella tutto è successo nel giro di due ore. Immediata la denuncia dei familiari, la Procura partenopea ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. La salma di Rossella è stata trasferita al secondo Policlinico. Le indagini sono delegate ai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, che hanno ispezionato a lungo il ristorante di Fuorigrotta dove Rossella Di Fuorti aveva pranzato con del sushi.

sushi

I militari hanno anche sequestrato campioni di cibo che saranno analizzati. Quello di Fuorigrotta, come quello del Vomero dove aveva mangiato Luca Piscopo,è un ristorante mix, che contamina cucina cinese e giapponese e che mette a disposizione dei clienti anche la formula "All you can it". Una famiglia annientata, due bambini rimasti senza mamma. E il fratello di Rossella, Angelo, che affranto dal dolore pubblica su Facebook la bella foto di Rossella. Senza parole.