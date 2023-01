30 gen 2023 11:27

A NAPOLI I RAGAZZINI SI ACCOLTELLANO PER UNO SGUARDO DI TROPPO – SABATO NOTTE NEL CENTRO DELLA CITTÀ PARTENOPEA UN 14ENNE È STATO PESTATO CON CALCI E PUGNI. E POCO DOPO, AI QUARTIERI SPAGNOLI, DUE 17ENNI SONO STATI ACCOLTELLATI DA UN GRUPPO DI RAGAZZI – IN ENTRAMBI I CASI SEMBRA CHE A FAR SCATTARE LA VIOLENZA SIA STATA QUELLA CHE IL PROCURATORE GENERALE, LUIGI RIELLO, HA DEFINITO “LA GUERRA DEGLI SGUARDI”