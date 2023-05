A NAPOLI SI SONO FATTI PRENDERE TROPPO LA MANO PER LO SCUDETTO - SPARI IN STRADA IN PIAZZA VOLTURNO, DURANTE LA FESTA PER LA VITTORIA DELLA SERIE A: TRE PERSONE SONO RIMASTE FERITE E UN UOMO È MORTO. LA VITTIMA È VINCENZO COSTANZO, UN 26ENNE NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE PERCHÉ VICINO AL CLAN DI CAMORRA D’AMICO. ALLA NOTIZIA DEL DECESSO, I FAMILIARI HANNO PERSO LE STAFFE E HANNO DANNEGGIATO IL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE CARDARELLI – VIDEO

Estratto dell’articolo di Paola Perez per www.ilmattino.it

il luogo della sparatoria dopo lo scudetto a napoli

Si chiamava Vincenzo Costanzo, 26 anni, residente a Ponticelli e già noto alle forze dell'ordine (sarebbe vicino al clan D'Amico), il giovane morto nella notte al Cardarelli dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Indagano polizia e carabinieri. Alla notizia del decesso, familiari e amici del giovane hanno sfogato la loro rabbia in ospedale danneggiando il pronto soccorso.

Ancora incerta la dinamica del raid: la segnalazione è arrivata da piazza Carlo III, ma sembra che la sparatoria sia avvenuta nella vicina piazza Volturno. Indagini in corso per stabilire se sia trattato di un vero e proprio agguato, messo a segno approfittando della confusione, o se qualcuno abbia deciso di “festeggiare” con le armi tra la folla dei tifosi.

napoli festeggiamenti per lo scudetto 13

Altre tre persone sono finite in ospedale con ferite da arma da fuoco, probabilmente coinvolte nello stesso fatto di sangue che è costato la vita a Costanzo. [...]

