NAPOLI TREMA – UNA SCOSSA DI MAGNITUDO 3.4 È STATA REGISTRATA NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI, SEGUITA DA UNO SCIAME SISMICO DI MINORE INTENSITÀ – IL TERREMOTO È STATO AVVERTITO ANCHE A NAPOLI, SOPRATTUTTO NEI QUARTIERI DI PIANURA E FUORIGROTTA – A POZZUOLI CENTINAIA DI PERSONE SONO SCESE IN STRADA PER LA PAURA – FORTUNATAMENTE NON SI REGISTRANO FERITI O DANNI…

++ SCOSSA DI TERREMOTO AI CAMPI FLEGREI, SENTITA ANCHE A NAPOLI +

TERREMOTO CAMPI FLEGREI - 3 MARZO

(ANSA) - Una scossa di terremoto magnitudo 3.4 è stata registrata poco dopo le 10 nell'area dei Campi Flegrei, seguita da altri fenomeni di intensità minore, l'ultimo alle 10.08. Tre km la profondità. La scossa è stata distintamente avvertita anche a Napoli, soprattutto nelle aree limitrofe e nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta, anche ai piani più bassi degli edifici.

Nella zona del cratere numerose le segnalazioni pervenute, anche se al momento non si ha notizia di danni. Sui social in tanti hanno manifestato la loro paura e in alcuni centri urbani, come a Pozzuoli, c'è chi si è riversato in strada. Uno sciame sismico di minore intensità, sempre con epicentro i Campi Flegrei, era stato registrato anche nella serata di ieri tra le 22.58 e le 23.03 (magnitudo in questo caso 1.3 e 1.7).

SCOSSA AI CAMPI FLEGREI, PROTEZIONE CIVILE 'NON RISULTANO DANNI'

TERREMOTO CAMPI FLEGREI - 3 MARZO

(ANSA) - In merito al sisma delle 10.01 con epicentro i Campi Flegrei la Protezione Civile fa sapere che " la scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose". "A seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 10.01 di oggi, 3 marzo, nei Campi Flegrei in mare sulla costa antistante il Comune di Bagnoli, con magnitudo 3.4 - aggiunge una nota del dipartimento - la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile".

terremoto campi flegrei 7 campi flegrei