A NAPOLI UN UOMO HA UCCISO LA MOGLIE, SI È BARRICATO IN CASA E POI SI È SUICIDATO – LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE NELL'APPARTAMENTO, NEL QUARTIERE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, E HA TROVATO IL CADAVERE DELLA DONNA ACCANTO AL CORPO DEL MARITO – PRIMA DI UCCIDERSI, L'UOMO, UN EX GUARDIA GIURATA RIMASTO DISOCCUPATO, HA SPARATO DIVERSI COLPI DI PISTOLA IN STRADA E HA URLATO FRASI SCONNESSE DALLA FINESTRA – I TRE FIGLI DELLA COPPIA NON ERANO IN CASA AL MOMENTO DELLA TRAGEDIA – VIDEO

(ANSA) - L'uomo che si è barricato in casa a NAPOLI avrebbe ucciso la moglie e, secondo l'ipotesi più probabile, si è poi suicidato. La donna, infatti, è stata trovata senza vita dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento. Accanto a lei il cadavere del marito, che probabilmente si è suicidato.

Sono ancora da accertare le modalità dell'uccisione della donna e del suicidio dell'uomo, accanto al quale non è stata trovata la pistoa con cui, forse, avrebbe ucciso la moglie. Da accertare anche le cause del gesto: secondo le prime informazioni, l'uomo stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso il lavoro. Riguardo ai tre figli è confermato che non si trovavano nell'appartamento, sembra infatti che due fossero a scuola e il terzo in gita d'istruzione.

(ANSA) - Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Polizia sono entrati nell'abitazione di via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, dove un uomo si è barricato da questa mattina dopo aver sparato in aria da un balcone. Non è ancora chiaro se all'interno vi sia o meno la moglie dell'uomo e le sue eventuali condizioni.

UOMO BARRICATO, DALL'INTERNO PALAZZINA RUMORI DI SFONDAMENTO

(ANSA) - Dall'esterno della palazzina dove si è barricato l'uomo, a San Giovanni a Teduccio, si sentono dei colpi, come se gli operatori delle forze dell'ordine che sono entrati, stessero sfondando una porta. E' presumibile, dunque, che l'uomo si sia barricato in una stanza e che si stia cercando di raggiungerlo. Nel frattempo, sul posto, è arrivata una seconda ambulanza.

NAPOLI, UOMO ARMATO SI BARRICA IN CASA E SPARA DALLA FINESTRA

Estratto dell’articolo di Gennaro Scala per https://napoli.corriere.it/

Un uomo armato si è barricato in casa e dalla finestra della sua abitazione, al quarto piano di via Raffaele Testa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, ha iniziato a sparare con numerosi colpi di pistola. Poco prima aveva ammazzato la moglie, di dieci anni più giovane di lui. All'arrivo della polizia, ha continuato a brandire l'arma dal balcone e a pronunciare frasi sconnesse tra le quali: «L'ho uccisa». Poi, quando le forze dell'ordine hanno fatto irruzione, si è suicidato.

L'uomo, Raffaele Pinto, 55 anni, è sposato da anni con Eva Kaminska, 45 anni. La coppia ha tre figli. Due sono minorenni ed erano a scuola, ignari di quanto stava accadendo. Il terzo è in vacanza con la scuola, in crociera nel Mediterraneo. Pinto è un ex vigilante, ferito a una gamba durante il lavoro e poi trasferito in ufficio perché non più abile al servizio attivo.

La negoziazione fallita

Dopo aver cercato di convincere l'uomo a uscire dall'appartamento disarmato, la polizia ha organizzato l'irruzione con l'aiuto dei vigili del fuoco. Il blitz è scattato alle 11.10, tre minuti dopo agenti e vigili del fuoco sono arrivati al terzo piano. «Ha messo qualcosa dietro alla porta, probabilmente le chiavi». Così comunicano via radio le forze dell’ordine coordinate in strada da Raffaello Falcone. La trattativa non dà i risultati sperati. [...]

L'irruzione

Viene registrato il movimento di una sedia all’interno della cucina. Tutto è importante. Poi una voce in radio conferma che c'è una donna a terra. E' il cadavere di Eva Kaminska. Nel frattempo arrivano due ambulanze. E infine la conferma che c'è anche il corpo dell'uomo senza vita in casa. Si è sparato quando ha capito che la polizia stava facendo irruzione. […]

