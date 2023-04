14 apr 2023 12:19

LA NARCO-GUERRA DE’ NOANTRI - ARRESTATO A LADISPOLI LEANDRO BENNATO, IL RIVALE DI "DIABOLIK" PISCITELLI - E' IL NIPOTE DEL “GATTINO”, BOSS DI CASALOTTI - SECONDO I PM, NEL NOVEMBRE SCORSO AVREBBE TENUTO SEGREGATO GUALTIERO GIOMBINI (MORTO DUE SETTIMANE DOPO IL PESTAGGIO PER RAGIONI DA CHIARIRE) DENTRO UNA BARACCA, COSTRINGENDOLO A STARE NUDO, LEGATO A UNA SEDIA PER ORE E PICCHIANDOLO PER CAPIRE CHI AVESSE PRESO I 107 CHILI DI COCA CHE AVEVA IL COMPITO DI CUSTODIRE…