I NARCOS MEGLIO DELL'INPS: PAGANO VECCHI E DISABILI PER SMERCIARE LA DROGA - A FIUMICINO, FERMATA UNA COPPIA DI ANZIANI, UNO DEI QUALI IPOVEDENTE E COSTRETTO ALLA SEDIA A ROTELLE, CHE AVEVANO INGERITO PIÙ DI UN CHILO DI COCAINA - I DUE ERANO PARTITI DAL PERU' E AVREBBERO RICEVUTO CIRCA 5MILA EURO PER LA CONSEGNA - MOLTI DEI CORRIERI CHE SONO STATI FERMATI ALLO SCALO DI ROMA ERANO OVER 50 E CON PROBLEMATICHE VARIE: UN NUOVO TRUCCO USATO DALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI PER ELUDERE I CONTROLLI, VISTO CHE…

Estratto dell’articolo di C.Moz. per “il Messaggero”

OVULI DROGA

Dai flaconi di profumo alla cocaina "liquefatta" sugli indumenti, nominati di spugna in particolar modo, fino agli anziani usati come corrieri perché insospettabili in ragione della loro condizione. Tanti sono i trucchi usati dalle organizzazioni criminali per importare stupefacenti. […] Da ultimo, il ritorno ai corrieri "umani" con l'impiego di persone over 50 o disabili.

OVULI DROGA1

Ne sa qualcosa la Guardia di Finanza che, all'aeroporto di Fiumicino, ha fermato e arrestato più di un "nonno" portatore di handicap ma corriere a tutti gli effetti. Uno aveva in corpo più di un chilo di cocaina, ma era ipovedente e con problemi di deambulazione che lo costringevano alla sedia a rotelle. Un'altra, di 70 anni, trasportava ovuli di cocaina per lo stesso peso. A questa coppia di anziani - che viaggiavano separatamente senza che ci fosse un solo motivo per legarli - se ne è aggiunta un'altra, più giovane.

corriere della droga fermato con gli ovuli nella pancia 1

Due uomini, di 23 e 33 anni pure loro "body packers" […] Tutti e quattro sono stati scovati su un volo che, partito da Lima, in Perù, aveva fatto prima scalo in Francia e poi era atterrato a Fiumicino. Quattro corrieri, ognuno con una consegna da portare a termine dietro il pagamento di neanche cinquemila euro, metà pagati alla partenza e l'altra metà da intascare una volta portato a dama il lavoro. […]

corriere della droga fermato con gli ovuli nella pancia 3

Molti dei corrieri intercettati a Fiumicino dall'inizio del 2023 (una trentina i chili di "bianca" sequestrati nei primi mesi dell'anno) erano over 50, molti con problematiche varie. A tradire questi soggetti, in un vettore intercettato solo lo scorso giugno seguendo quella "triangolazione" di controlli che portano da tempo i finanziari ad analizzare non solo le tratte ma anche i movimenti dei passaggi,

LE VERIFICHE

corriere della droga fermato con gli ovuli nella pancia 8

Da queste, dall'incoerenza mostrata sulle prenotazioni e sulla permanenza in Italia, la Guardia di Finanza ha sospettato possa essere dei corrieri e così, d'intesa con il pubblico ministero della Procura di Civitavecchia, sono stati accompagnati all'ospedale Grassi di Ostia. Le radiografie erano inequivocabili: tutti avevano degli ovuli in corpo. Al termine delle operazioni per il recupero della droga sono stati sequestrati 229 ovoli tutti pieni di cocaina, gli uomini sono stati arrestati e portati a Regina Coeli, per la donna invece si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. […]