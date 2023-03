NARDELLA PLACCA, “MORTADELLA” RIDE! – ROMANO PRODI DIFENDE A SPADA TRATTA IL SINDACO DI FIRENZE PER AVER FERMATO I “GRETINI” DEL COLLETTIVO “ULTIMA GENERAZIONE” CHE STAVANO IMBRATTANDO PALAZZO VECCHIO CON DELLA VERNICE ARANCIONE: “IO MI SON PROPRIO DIVERTITO, DEVO DIRE... GLI È SCAPPATA LA PAZIENZA. HA FATTO QUELLO CHE AVREMMO FATTO TUTTI” - VIDEO!

(ANSA) - "Io mi son proprio divertito, devo dire... gli è scappata la pazienza, e ha fatto quello che avremmo fatto tutti". Lo ha affermato Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, a proposito del video di venerdì scorso in cui si vede il sindaco di Firenze Dario Nardella bloccare un attivista di Ultima Generazione che stava imbrattando la facciata di Palazzo Vecchio. Prodi ha parlato a 'L'aria che tira' su La7, mentre lo stesso Nardella è intervenuto in collegamento video da piazza Signoria.

