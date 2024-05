LA NASA STA LAVORANDO ALLA PROGETTAZIONE DELLA PRIMA "RETE FERROVIARIA" SULLA LUNA DOTATA DI PISTE SROTOLABILI E ROBOT A LEVITAZIONE MAGNETICA: L’OBIETTIVO È TROVARE IL MODO PER TRASPORTARE CARICHI PESANTI IN PROSSIMITÀ DELLE FUTURE BASI LUNARI - I SINGOLI ROBOT SARANNO IN GRADO DI TRASPORTARE CARICHI DI VARIA FORMA E DIMENSIONE, PERMETTEREBBE DI SPOSTARE FINO A 100MILA CHILI AL GIORNO…

La Nasa sta lavorando alla progettazione della prima rete ferroviaria sulla Luna, con piste srotolabili e robot a levitazione magnetica per il trasporto di carichi pesanti in prossimità delle future basi lunari. Il progetto, denominato Float (Flexible Levitation on a Track), è guidato dall'ingegnere meccanico Ethan Schaler del Jet Propulsion Laboratory in California, ed è tra i sei studi visionari che hanno superato la prima fase di selezione nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts (Niac) della Nasa.

Il sistema Float intende impiegare robot magnetici non alimentati che levitano su una pista di pellicola flessibile a tre strati: uno di grafite che permette ai robot di levitare, uno strato flessibile che genera una spinta elettromagnetica per muovere in modo controllato i robot, e uno strato opzionale formato da una pellicola di pannelli solari che può generare energia per la base quando è esposta alla luce del sole.

[…] I singoli robot Float saranno in grado di trasportare carichi utili di varia forma e dimensione (oltre i 30 chili per metro quadro) a velocità utili (superiori a 0,5 metri al secondo). Un simile sistema ferroviario realizzato su larga scala permetterebbe di spostare fino a 100.000 chili per più chilometri al giorno.

