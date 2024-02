A NASO, LAURA RAVETTO CI STA' A COJONA! – LA DEPUTATA DELLA LEGA, A “UN GIORNO DA PECORA”, PARLA DEI RITOCCHINI AL SUO VISO: “DAGOSPIA DICE CHE MI SONO RIFATTA IL NASO? HO FATTO TOGLIERE UN POCHINO DI CARTILAGINE, SENZA TOCCARE L'OSSO DEL MIO NASO, CHE È PERFETTO, PERCHÉ CON L'ETÀ SI MODIFICA UN POCHINO. NON È UN LIFTING, NON NE HO MAI FATTO UNO” – SU SANREMO: “MARTEDÌ C'ERANO DUE UOMINI A CONDURRE. BISOGNA BATTERSI PER AVERE UN DIRETTORE ARTISTICO DONNA”

Dagospia dice che mi sono rifatto il naso? “Senza toccare l'osso del mio naso, che è perfetto, ho fatto togliere un pochino di cartilagine, perché con l'età questa si modifica un pochino. In pratica ho ripristinato il naso che avevo dieci anni fa. Non è un lifting, non ne ho mai fatto uno”. Lo racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Laura Ravetto, deputata della Lega.

Sanremo? “Enrico Lucci ha chiesto ad Amadeus e Mengoni di cantare 'Bella Ciao' e loro due lo hanno fatto immediatamente. Potevano fare come la Pausini che ha detto non cantiamo cose divisive, mentre 'Bella Ciao' è stata erroneamente è stata un po' strumentalizzata ed è diventata un po' divisiva. Certamente non è una canzone da Meloni e quindi non è stata certo 'Telemeloni'...” Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Laura Ravetto, deputata della Lega.

“Siamo passati dal dibattito sul non fare la valletta donna ma la conduttrice a non fare nessuna delle due: ieri sera c'erano due uomini, solo maschi a condurre. E poi bisogna battersi per avere un direttore artistico donna: Amadeus è bravissimo ma è possibile che in tutti questi anni solo una volta ci sia stata una donna in quel ruolo?”, ha aggiunto la parlamentare a Un Giorno da Pecora.

