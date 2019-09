PECUNIA NON OLET - SAN MARINO CONFISCA IL TESORO DEL DITTATORE DEL CONGO SASSOU-NGUESSO, CHE ANNI FA SCELSE IL MICROSTATO E LE SUE RISERVATISSIME BANCHE PER DEPOSITARE UNA PARTE DEI SUOI SOLDI SPORCHI - IL BROKER FRANCESE CHE LI GESTIVA LI AVEVA USATI PER SPESE FOLLI, ED È STATO BECCATO DAI MAGISTRATI DEL TITANO CHE ORA SI PAPPANO 19 MILIONI. SONO QUASI 600 EURO PER ABITANTE, COME SE GUALTIERI TROVASSE D’UN COLPO 35 MILIARDI