5 gen 2024 15:52

NASRALLAH, MA CHE URLI A FA’? – PER L’ENNESIMA VOLTA TOCCA SORBIRSI IL DISCORSETTO MINACCIOSO DEL LEADER DI HEZBOLLAH, PIENO DI STREPITI E MINACCE MA ZERO CICCIA: “NON RIMARREMO IN SILENZIO DI FRONTE ALL’ATTACCO ISRAELIANO SU BEIRUT" (CHE NON RIMANE IN SILENZIO, SEMBRA EVIDENTE); "LA RISPOSTA È INEVITABILE". MA IL BURATTINO DELL’IRAN SA BENE CHE DEVE STARE ATTENTO A NON SCATENARE L’ESCALATION, O I SUOI PADRONCINI LO ABBANDONANO (COME FANNO CON HAMAS) – LA SPERANZA È CHE SI SCANNINO DA SOLI, COME DIMOSTRA LA STOCCATA ALL’ISIS: “È UNO STRUMENTO DEGLI AMERICANI” - VIDEO