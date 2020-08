NAVALNY SARÀ TRASFERITO IN GERMANIA! I MEDICI RUSSI HANNO DATO IL VIA LIBERA DOPO UN GIORNO E MEZZO DI TENTENNAMENTI E OSTRUZIONISMO. SECONDO LO STAFF E LA MOGLIE DELL’ATTIVISTA RUSSO HANNO RITARDATO LE PROCEDURE SU ORDINE DEL CREMLINO PER FAR SCOMPARIRE LE TRACCE DI VELENO, MENTRE I DOTTORI MINIMIZZANO E DICONO CHE SI TRATTA DI UN CALO DI ZUCCHERI DOVUTO A UN DISTURBO METABOLICO. MA ALLORA PERCHÉ HANNO IMPEDITO IL TRASFERIMENTO?

Lucrezia Clemente per LaPresse

alexei navalny al bar dell'aeroporto dove sarebbe stato avvelenato

Le condizioni di salute dell'oppositore russo Alexei Navalny si sono stabilizzate e il blogger sarà trasferito in Germania, dall'ospedale siberiano di Omsk, per ricevere le cure. Dai medici è arrivato il via libera al trasporto dopo un lungo braccio di ferro con i familiari e i collaboratori dell'attivista.

Lo staff di Navalny ha accusato i sanitari di aver ritardato le procedure, su ordine del Cremlino, per far scomparire ogni traccia del veleno contenuto nel té bevuto dall'uomo in aeroporto, prima del malore. I medici dell'ospedale di Omsk hanno smentito la tesi dell'avvelenamento e hanno riferito come principale diagnosi quella di un disturbo metabolico che avrebbe causato a Navalny un calo di zuccheri con la conseguente perdita dei sensi.

la moglie di navalny yulia

Le notizie arrivate dai medici sono state fortemente contestate dai collaboratori dell'oppositore. Se si fosse trattato di un semplice calo di zuccheri, perché, per ore, è stato impedito il trasferimento di Navalny in Germania? E' la domanda posta dalla portavoce del blogger, Kira Yarmysh. Nella notte un'aeroambulanza, con attrezzature mediche e specialisti a bordo, è decollata da Norimberga, diretta in Siberia per raggiungere Navalny e portarlo a Berlino, dove le autorità si sono dichiarate pronte ad accoglierlo.

guardie di sicurezza all'ospedale di ormsk

I medici tedeschi, dopo ore di attesa, hanno potuto visitarlo, e hanno riferito che sarebbe stato in grado di viaggiare. Ma i medici dell'ospedale di Omsk erano di tutt'altro avviso. Il Cremlino ha messo subito le mani avanti e ha negato di aver posto ostacoli al trasferimento dell'uomo all'estero. Il portavoce Dmitry Peskov ha sottolineato che la decisione aveva motivi sanitari e non politici.

Nel pomeriggio la moglie di Navalny, Yulia, ha inviato un appello al presidente Vladimir Putin chiedendo al Cremlino il permesso per portare suo marito in Germania.

l'aereo ambulanza che doveva andare dalla germania a prendere navalny

Dopo poche ore i medici russi hanno annunciato che le condizioni di salute dell'uomo si erano stabilizzate e hanno dato il via libera all'espatrio. La vicenda è stata seguita da vicino dall'Europa.

L'Ue ha chiesto "un'indagine rapida, indipendente e trasparente" sul malore dell'oppositore e ha esortato le autorità russe a rispettare i voleri dei familiari sulla modalità delle cure.

alexei navalny portato via in ambulanza 1

Il governo tedesco, tramite il portavoce Steffen Seibert, ha invitato le autorità a fare chiarezza in modo "completo e trasparente". Appello rilanciato anche dal ministro degli esteri Luigi Di Maio.

Quello di Navalny non sarebbe il primo caso di avvelenamento e di scomparsa di personaggi scomodi a Mosca. Tra i precedenti, la giornalista investigativa Anna Politkovskaja che nel 2004 si ammalò gravemente e perse conoscenza dopo aver bevuto una tazza di té, e due anni dopo venne uccisa a Mosca.

Il giornalista e associato del leader dell'opposizione russa Boris Nemtsov, fu ucciso nel 2015 mentre attraversava un ponte vicino al Cremlino. E, più recentemente, nel 2018 la spia russa, diventata un doppio agente per la Gran Bretagna, Sergei Skripal, e la figlia, sono stati avvelenati. Navalny da tempo è una spina nel fianco per Putin, ma ora la sua pericolosità è aumentata con le elezioni alle porte e la popolarità del presidente scesa ai minimi storici.

ospedale di ormsk 4

polizia fuori dall'ospedale di omsk IL TE' DI VLADIMIR PUTIN la moglie di navalny arriva in ospedale a ormsk proteste pro navalny 2 alexei navalny portato via in ambulanza manifestante pro navalny arrestato a mosca la moglie di navalny yulia alexei navalny 3 alexei navalny con alcuni fan a tomsk, poco prima di sentirsi male proteste pro navalny anastasia vasilyeva il medico di navalny ivan zhadnov, direttore della fondazione di navalny alexei navalny vladimir putin ospedale di ormsk