26 feb 2024 17:23

NAVALNY STAVA PER ESSERE LIBERATO IN CAMBIO DI UNA SPIA DI PUTIN – L'OPPOSITORE ERA A UN PASSO DAL RILASCIO ALL'INTERNO DI UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI TRA RUSSIA, GERMANIA E USA. LO AFFERMA LA FONDAZIONE ANTICORRUZIONE DI ALEXEI NAVALNY – OBIETTIVO DI MOSCA ERA RIPORTARE IN PATRIA L’EX COLONNELLO DEI SERVIZI DI SICUREZZA, VADIM KRASIKOV, DETENUTO IN GERMANIA PER OMICIDIO – DOPO DUE ANNI DI TRATTATIVE, L'ACCORDO ERA FATTO, MA ALLA FINE “MAD VLAD”…