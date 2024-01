IL NAZIONALISMO DELLA VACANZA - IL PRIMO MINISTRO INDIANO, NARENDRA MODI, INVITA I SUOI CONNAZIONALI A LASCIAR PERDERE LE MALDIVE, IL CUI GOVERNO E' FILO-CINESE, E ANDARE A SVACANZARE NELLE ISOLE LACCADIVE (CHE FANNO PARTE DEL TERRITORIO INDIANO) - IL SUO APPELLO DIVENTA UN CASO DIPLOMATICO: I POLITICI MALDIVIANI LO ACCUSANO DI VOLER "BOICOTTARE" L'ARCIPELAGO ("PAGLIACCIO", "PUPAZZO DI ISRAELE") - E IN EFFETTI LE PRENOTAZIONI DALL'INDIA PER LE MALDIVE SONO CROLLATE (UN PROBLEMA PER LE ISOLE, VISTO CHE UN TERZO DEI VISITATORI ARRIVA DALL’INDIA MA ANCHE DELHI NON SORRIDE, VISTO CHE...)

Estratto dell'articolo di Carlo Pizzati per "la Repubblica"

“Pagliaccio”, “pupazzo d’Israele”, “terrorista”: insulti al premier indiano Narendra Modi da rappresentanti governativi […]delle Maldive […]. Di quale orribile crimine s’è macchiato il premier per meritare tanto livore, sbocciato in uno scontro diplomatico con la sospensione di tre ministri?

Modi ha postato su X (ex Twitter) le immagini delle vacanze di Capodanno passate in un arcipelago indiano 160 chilometri a Nord delle Maldive. Le Laccadive […] «Cari indiani », ha postato, «invece di cercare all’estero spiagge come queste, perché non restare in India? Vi imploro, venite qui a vedere quant’è bello».

In queste frasi piuttosto innocenti Mariyam Shiuna, viceministra per la gioventù del neoeletto governo delle Maldive, ha letto qualcos’altro. Ed ha attaccato: «Ma che pagliaccio. Il pupazzo di Israele signor Narendra fa il subacqueo con il giubbotto salvagente (faccina schifata, ndr) ».

Altri ministri maldiviani gli hanno dato del terrorista. Sono scappati commenti razzisti: «L’unico problema dei turisti indiani è l’odore che lasciano nella camera d’albergo dopo la partenza ».

I maldiviani hanno quindi interpretato le foto di Modi come un invito a scegliere le Laccadive invece delle Maldive. Dietro ciò serpeggiano questioni decennali dai risvolti anche religiosi.

E il timore che Modi voglia punire il neoeletto presidente maldiviano Mohamed Moizu, a capo di un governo filo-cinese, che ha promesso di spazzare via la presenza militare indiana con una campagna chiamata proprio “India out”. […] La viceministra è stata sospesa assieme ad altri due ministri. Ma è tardi. Potenti star di Bollywood, autorevoli funzionari governativi e noti imprenditori del turismo hanno propagato gli hashtag “boicottiamo le Maldive” e “visitiamo le isole indiane”.

Il sito indiano EasyMyTrip ha bloccato i canali di prenotazioni per le Maldive: «E abbiamo registrato un aumento del 3400% di richieste di informazioni sulle Laccadive». Le perdite di incassi che questo boicottaggio possono arrecare sono enormi: un terzo dei visitatori delle Maldive arriva dall’India. E i quasi 3 miliardi incassati dal settore turistico rappresentano un quarto dell’economia. Se il boicottaggio avrà pieno successo, si parla di una perdita di un miliardo di euro.

[…] Nelle Maldive si percepisce la crescita della commistione di politica e Islam, in un contesto incline ai fondamentalismi. Non è un caso se in passato questo arcipelago di 500mila abitanti abbia fornito al conflitto in Siria più jihadisti pro-capite d’ogni altra nazione.

Oltre ai lazzi sui social, questo è un confronto tra fondamentalismi. Islamico e induista. E poi il governo Moizu ha davvero già rispedito a casa 80 militari indiani di stanza alle Maldive. Però ci sono in cantiere costosi progetti congiunti per la rete di infrastrutture la cui sospensione danneggerebbe entrambe le nazioni. […]

E la posizione strategica delle Maldive nell’Oceano indiano è lampante. Delhi non può rischiare di farsi soffocare da quella che viene chiamata la “collana di perle” di Paesi filo-cinesi che circondano l’India. Non si può escludere che, proprio per queste diverse interdipendenze, India e Maldive debbano ora accelerare una soluzione alla “crisi dello snorkeling”. […]

