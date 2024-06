15 giu 2024 17:30

NAZISTI DI TUTTA ITALIA, FUGGITE: ILARIA SALIS STA RIENTRANDO IN ITALIA – L’ANTAGONISTA, DETENUTA PER 16 MESI IN UNGHERIA PER AVER AGGREDITO DEI MILITANTI DI ESTREMA DESTRA, È PARTITA DA BUDAPEST IN AUTO E DOVREBBE ARRIVARE A MONZA NEL POMERIGGIO. UNA VOLTA ELETTA ALL’EUROPARLAMENTO, HA OTTENUTO SUBITO L’IMMUNITÀ E IL PROCESSO A SUO CARICO È SOSPESO…