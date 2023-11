DAGONEWS

bubba copeland 5

Un sindaco e pastore battista dell'Alabama si è tolto la vita dopo che un sito conservatore lo ha sputtanato, rivelando il suo vizietto: travestirsi da “ragazza trans formosa”. "Bubba" Copeland, 62 anni e sindaco di Smiths Station, si è suicidato dopo che i dettagli del suo "alter ego" Brittini Blaire Summerlin sono stati condivisi online: l’uomo postava sue immagini in abiti femminili, oltre a romanzi erotici in cui fantasticava sulla transizione e a porno trans.

L'hobby è stato sputtanato su un sito di notizie conservatore la scorsa settimana, spingendo il padre di tre figli a dire ai fedeli di essere stato oggetto di un "attacco Internet": «Mi scuso per l'eventuale imbarazzo causato dalla mia vita privata e personale che è diventata pubblica. Questo non cambierà la mia vita. Ciò non cambierà la mia devozione alla mia famiglia, alla mia città e al servizio della mia chiesa». Durante il sermone di mercoledì, l’uomo si era scusato con i suoi fedeli, dicendo che la moglie era a conoscenza della sua attività: «Sì, ho scattato foto con mia moglie nella privacy della nostra casa. È una cosa umoristica perché so di non essere un bell'uomo o una bella donna».

bubba copeland 2

Ma poco dopo il discorso Copeland non ha retto al peso della vergogna e si è sparato con una pistola. Le immagini pubblicate mostravano Copeland vestito con abiti e trucco femminili, mentre estratti dei suoi scritti rivelavano che si dilettava a scribacchiare romanzi erotici sull'uccisione di una donna d'affari locale per poterne assumere l’identità.

bubba copeland 1

Copeland era considerato un pilastro della comunità locale e ha incontrato il presidente Trump nel 2019. Il tycoon lo aveva elogiato per come aveva gestito l’emergenza dopo che un devastante tornado aveva lasciato in ginocchio la città.

bubba copeland 6 bubba copeland 4 bubba copeland 3