“MAURO CORONA? FORSE ORMAI È SOLO UN UOMO DI DISTURBO” – COSTANZO SI SCATENA SULLO SCRITTORE DOPO IL GALLINA-GATE DI CARTABIANCA: “UN UOMO DELLA MONTAGNA DAL CARATTERE NON FACILE. NON SO COME ANDRANNO AVANTI LE COSE, IN QUANTO, SE TOGLI CORONA, FORSE UN PO’ DI ASCOLTO SI PERDE, MA SE RIMANE CORONA SI ARRIVA ALL’INSULTO…