CHOC IN FRANCIA: UN BAMBINO DI 8 ANNI, MALATO DI CANCRO, È STATO AGGREDITO ALLO STADIO DURANTE AJACCIO-MARSIGLIA - IL PICCOLO, CHE È AFFETTO DA UNA GRAVE FORMA DI TUMORE AL CERVELLO, ERA STATO INVITATO IN CORSICA INSIEME ALLA FAMIGLIA PER REALIZZARE IL SUO "SOGNO" DI INCONTRARE I GIOCATORI DEL MARSIGLIA - IL BAMBINO È STATO BERSAGLIATO DA INSULTI E COLPI DAI TIFOSI DELL'AJACCIO PERCHÉ INDOSSAVA LA MAGLIETTA E UNA SCIARPA DELLA SUA SQUADRA DEL CUORE

il bambino malato di cancro aggredito durante ajaccio marsiglia

(ANSA) - Indignazione in Francia per l'aggressione ieri sera - a margine della partita di campionato fra Ajaccio e Marsiglia finita 1-0 per i corsi - di un bambino di 8 anni gravemente malato e accompagnato dalla sua famiglia allo stadio per seguire la partita della sua squadra, l'Olympique Marsiglia. Il bambino, Kenzo, è affetto da una grave forma di cancro al cervello, era stato invitato in Corsica per realizzare il suo "sogno" di incontrare i giocatori dell'OM. Invece, con i suoi genitori, è stato beresaglio, all'interno dello stadio di una vera e propria aggressione, con insulti e colpi.

ajaccio marsiglia

La società dell'Ajaccio ha parlato di "atti inqualificabili": "il suo sogno si è subito trasformato in incubo quando Kenzo e i suoi genitori, che avevano sciarpe del Marsiglia, sono stati vergonosamente oggetto di violenze da parte di individui che sono entrati nella loro tribuna". Al piccolo Kenzo, tuttavia, è stato concesso - nonostante lo spavento - di incontrare i suoi idoli subito dopo l'incontro. Sulla vicenda, la procura ha aperto un'inchiesta. Indagine anche per l'aggressione di un giornalista della sede in Corsica di France 3, la tv pubblica, da parte di tifosi marsigliesi.

tifosi marsiglia il bambino malato di cancro aggredito durante ajaccio marsiglia ajaccio marsiglia il bambino malato di cancro aggredito durante ajaccio marsiglia ajaccio marsiglia