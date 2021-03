COSA BOLLORÉ IN PENTOLA? – I GRANDI NOMI DEL CAPITALISMO FRANCESE FANNO LA GARA A COMPRARE LE RADIO RTL E IL CANALE TV M6 – DELLA PARTITA POTREBBE FAR PARTE ANCHE MEDIASET, MA PER ORA IN LIZZA CI SONO ARNAULT, NIEL E SOPRATTUTTO IL PATRON DI VIVENDI, IL CUI ATTIVISMO È VISTO CON UNA CERTA APPRENSIONE DA MACRON – IL FINANZIERE BRETONE STA TRASFORMANDO LA RETE ALL NEWS DI CANAL PLUS IN UNA FOX NEWS D’OLTRALPE: HA INGAGGIATO STAR DELL’ESTREMA DESTRA E FA IL PIENO DI ASCOLTI