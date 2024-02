GIORNATA NERA PER LA A22 IN EMILIA - UN MAXITAMPONAMENTO CAUSATO DALLA NEBBIA FRA REGGIO E MODENA HA COINVOLTO UN CENTINAIO DI VEICOLI, CAUSANDO LA CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE PER 70 CHILOMETRI: AL MOMENTO IL BILANCIO È DI 25 FERITI, DI CUI TRE SONO MOLTO GRAVI – IN UN ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA STESSA STRADA È MORTO UN CAMIONISTA…

Estratto dell'articolo da www.ansa.it

incidente a22 5

Giornata nera per la A22 in Emilia. Cresce, con il passare dei minuti, il bilancio dei feriti a seguito del maxitamponamento causato dalla nebbia in A22 questa mattina e che ha coinvolto un centinaio di veicoli, dal km 288 al 294, in direzione sud.

Al momento il bilancio è di 25 feriti: 11 sono stati condotti in codice uno, ossia di bassa gravità all'ospedale di Carpi; 9 sempre in codice uno al Policlinico di Modena, 3 in codice due, ossia di media gravità negli ospedali di Baggiovara e Carpi nel Modenese e in quello di Mantova e 2 in codice tre ossia molto gravi. Uno portato all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese e uno a Bologna.

incidente a22 4

In un altro incidente avvenuto alle 11.55, ore dopo il tamponamento, sempre sulla A22 nel territorio di Modena è morto un camionista. L'incidente, che ha visto coinvolti due autoarticolati, è avvenuto al chilometro 308 in direzione Nord, sul territorio del comune di Campogalliano. Sul posto i vigili del fuoco di Modena, intervenuti anche con una autogru, la polizia stradale ed il 118 con un'eliambulanza.

incidente a22 2 incidente a22 1 incidente a22 3