(ANSA-AFP) - Un leader militare di Hezbollah è stato ucciso in un attacco israeliano in Libano. Lo riferisce un funzionario della sicurezza. Secondo i media di Beirut Jawwad Tawil, membro del Partito di Dio, è stato ucciso in un raid aereo compiuto da Israele a Kherbet Selem, località 20 km a nord dalla linea di demarcazione con Israele.

MEDIA, MEMBRO HEZBOLLAH UCCISO DIRIGEVA OPERAZIONI NEL SUD

(ANSA) - Era uno dei dirigenti delle operazioni di Hezbollah nel sud del Libano il membro della struttura militare del Partito di Dio ucciso stamani a Kherbet Selem, cittadina libanese 20 km a nord dalla linea di demarcazione con Israele. Lo riferiscono media panarabi e libanesi citando fonti della sicurezza locali, secondo cui Wissam Tawil (non Jawwad Tawil, come in precedenza riportato) dirigeva una sezione delle forze speciali di Hezbollah, le Forze Radwan.

MO: GALLANT A HEZBOLLAH, 'A BEIRUT POSSIAMO FARE COPIA E INCOLLA DI GAZA'

(Adnkronos) - La distruzione effettuata nella Striscia di Gaza può essere ''copiata e incollata'' a Beirut. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in un messaggio rivolto a Hezbollah nel corso di una intervista al Wall Street Journal. Sebbene la priorità di Israele sia quella di evitare una guerra con Hezbollah, Gallant afferma che ''80mila persone devono poter tornare a casa in sicurezza'' e quindi ''siamo disposti a sacrificarci''.

Parlando dei miliziani di Hezbollah ha affermato che ''vedono cosa sta succedendo a Gaza. Sanno che possiamo copiare e incollare a Beirut''.

MO: GALLANT, 'COMBATTEREMO A LUNGO ASSE GUIDATO DA IRAN, NON È UN SOLO NEMICO'

(Adnkronos) - ''Combatteremo a lungo'' e ''non un solo nemico'', bensì ''un asse costruito e guidato militarmente dall'Iran'' attorno a Israele. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant nel corso di una intervista al Wall Street Journal, aggiungendo che inizialmente ''i leader di Hamas non avevano preso seriamente la guerra a Gaza, nemmeno quando siamo entrati la prima volta''. Ma ''stavolta è diverso'' e ''la comunità internazionale lo deve capire'' perché è diversa la portata del massacro compiuto da Hamas lo scorso 7 ottobre, ''il giorno più sanguinoso per il popolo ebraico dal 1945'', ha sottolineato Gallant.

"Dovrebbe essere consentito a Hamas, Hezbollah e all'Iran di decidere come viviamo le nostre vite qui in Israele? Questo non lo accettiamo", ha aggiunto.

ISRAELE, HEZBOLLAH HA FATTO DANNI, RIPAREREMO BASE MERON

(ANSA) - Israele ha ammesso di aver subito danni durante il bombardamento degli Hezbollah contro la 'Unita' di controllo aereo settentrionale' sul monte Meron (Galilea) e ha annunciato di essere comunque in grado di ripararli. "Grazie a preparativi organizzati per tempo - ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari - quell'unità continua a funzionare, sostenuta da sistemi di back-up".

"Abbiamo aperto un'indagine sull'incidente - ha aggiunto - per impararne i dettagli, per fare meglio in futuro e per rafforzare le difese della zona". Ieri gli Hezbollah avevano annunciato di aver colpito sul monte Meron "gli occhi di Israele nel nord del Paese" ed avevano anche diffuso in video dell'attacco. Secondo i media israeliani, gli Hezbollah hanno impiegato missili Kornet - EM, contro i quali in apparenza il sistema israeliano Iron Dome di difesa aerea non è efficiente.

IL LIBANO NEL MIRINO DI BIBI BLINKEN RIPROVA A FERMARLO

Cosimo Caridi per "il Fatto quotidiano"

La possibilità che il conflitto si allarghi non è mai stata così concreta. Continuano gli scambi di razzi tra Israele e il Libano. Sabato a Gaza ci sono stati 113 morti e ieri almeno altri 10, tra cui due bambine di quattro anni, in Cisgiordania. La Casa Bianca sta cercando di frenare il primo ministro Benjamin Netanyahu, per questo oggi arriverà a Tel Aviv il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Negli ultimi tre mesi il capo della diplomazia statunitense è stato quattro volte in Medioriente.

Nel fine settimana ha incontrato tutti i partner nella regione: Turchia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Stamattina, prima di arrivare a Tel Aviv, tappa a Riad. Secondo diverse fonti interne all’amministrazione Biden, riportate dal Washington Post, c’è il timore che “Netanyahu possa considerare l’espansione della lotta in Libano come la chiave per la sua sopravvivenza politica”.

bombardamento israeliano sul campo profughi maghazi a gaza 5

DOPO L’ATTACCO di Hamas del 7 ottobre i vertici del governo israeliano hanno discusso più volte di lanciare un attacco preventivo contro Hezbollah. Il movimento sciita è considerato un nemico ben più temibile dei miliziani gazawi e una guerra su quel fronte richiederebbe un impegno maggiore per Washington.

Da Beirut hanno comunicato di aver distrutto un centro di controllo dell’intelligence israeliana sul monte Meron, nel nord del paese.

La risposta di Netanyahu è arrivata durante il gabinetto di guerra che si è svolto ieri: “Quelli di Hezbollah dovrebbero imparare quanto Hamas ha già appreso negli ultimi mesi. Nessun terrorista è immune”.

[…] L’idf ha dichiarato ieri di aver quasi terminato le operazioni nel nord della Striscia, smantellando l’intero gruppo di Hamas che controllava l’area. Nelle stesse ore è stata diffusa dal quotidiano israeliano Ynet un’immagine di Mohammed Deif, il capo dell’ala militare di Hamas. L’uomo, con Yahya Sinwar e Abu Obeida, è uno degli obiettivi principali della guerra. Per settimane si sono rincorse voci di un possibile peggioramento dello stato di salute di Deif, ferito negli anni da diversi attentati.

L’ESERCITO israeliano afferma di aver ucciso “circa 8.000 terroristi”. Il numero però non combacia con i dati che arrivano dalla Striscia. Sono poco più di 28mila i morti (escluse le migliaia di corpi ancora sotto le macerie), ma almeno 15/16mila sono donne e bambini.

operazione militare di israele a jenin 5

Secondo quanto comunicato ieri da Save the Children, dall’inizio del conflitto, ogni giorno a Gaza vengono amputate una o entrambe le gambe a 10 bambini. L’ong sottolinea che molte di queste operazioni vengono effettuate senza anestesia per il blocco all’importazione di medicinali. Gli scontri sono cruenti anche in Cisgiordania. Ieri un raid aereo israeliano ha ucciso sette persone, quattro fratelli, a Jenin. In un’altra zona della stessa città in un conflitto a fuoco è morta una guardia di frontiera di Tel Aviv, una soldatessa arabo israeliana. Sempre a Jenin è stata uccisa una bambina palestinese di quattro anni. Poche ore dopo una seconda bambina della stessa età è stata uccisa “per errore” dall’idf: sparavano contro l’auto di un palestinese che voleva travolgere dei soldati […].

