6 mag 2023 16:40

“NEL 2011 PUTIN MI DISSE DI NON SOSTENERE L’ACCORDO CHE AVEVO FATTO CON ELTSIN SULL’UCRAINA E NON SI SENTIVA VINCOLATO” – BILL CLINTON RIVELA DI COME “MAD VLAD”, TRE ANNI PRIMA DI ATTACCARE LA CRIMEA, AVESSE GIA’ MANIFESTATO LA SUA VOGLIA DI RIPRENDERSI KIEV: “SAPEVO DA QUEL GIORNO IN POI CHE ERA SOLO UNA QUESTIONE DI TEMPO” - PUTIN RIFIUTÒ L’ACCORDO MEDIATO DAGLI STATI UNITI E CONCORDATO DAL SUO PREDECESSORE, BORIS ELTSIN, PER RISPETTARE IL TERRITORIO DELL’UCRAINA IN CAMBIO DELLA RINUNCIA DI KIEV AL SUO ARSENALE NUCLEARE…