16 dic 2019 17:09

“I PENDOLARI? C’AMMA FA? PER 35 ANNI NON È STATA FATTA UNA MAZZA, È CHIARO?”, DE LUCA SBOTTA CON LA GIORNALISTA CHE GLI CHIEDE UN COMMENTO SULL’INDAGINE REDATTA DA 'LEGAMBIENTE' CHE INDICA ANCHE PER QUEST’ANNO NELLA CIRCUMVESUVIANA LA MAGLIA NERA DELLE FERROVIE ITALIANE. STIAMO BUTTANDO IL SANGUE, DI PIÙ NON SO COSA DOBBIAMO FARE” – VIDEO