19 apr 2022 08:26

“LA RESA? NON E’ UN’OPZIONE” - IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE AZOV A ZAPORIZHZHIA, MICHAIL PIROG: “A MARIUPOL CI SONO MARINE DELLA 36ESIMA E 503ESIMA BRIGATA, SOLDATI DELLA GUARDIA NAZIONALE E TANTI VOLONTARI DELLA AZOV. POSSONO ANCORA RESISTERE PER SETTIMANE, MA GLI MANCANO CIBO E ACQUA - NOI NEONAZISTI? SIAMO PATRIOTI CHE COMBATTONO PER LA LIBERTÀ. CON NOI CI SONO EBREI, AZERI, TARTARI DI CRIMEA, ARMENI, CATTOLICI, MUSULMANI - LA SVASTICA SULLE NOSTRE UNIFORMI E BANDIERE? È UN ANTICO SIMBOLO SLAVO, PAN-EUROPEO, PERSINO INDIANO. PER NOI NON HA ALCUN RAPPORTO COL NAZISMO”