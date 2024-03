Estratto dell’articolo di Carmen Pugliese per “Chi”

LAPO E JOHN ELKANN A ST MORITZ - FOTO CHI

[...] come ogni anno è diventata ormai per loro abitudine, la famiglia Elkann si è riunita a St. Moritz per il tradizionale pranzo sulla neve di fine stagione. In queste foto vi mostriamo i fratelli John, detto "Jaki” e Lapo davanti al Corviglia Ski Club, uno dei più esclusivi club del mondo, che conta appena 150 membri (molti dei quali reali). [...]

John Elkann arriva sugli sci con i figli Leone Mosè e Oceano Noah: nel tempo libero il presidente di Stellantis tradisce i rigidi dress code classici ed eleganti, per giocare con i colori e le fantasie. Eccolo in una mise sportiva arancio fluo (si tratta di un 100 grammi del brand di abbigliamento tecnico Patagonia), sci Moncler e l'immancabile casco per sciare in sicurezza!

john elkann a st moritz foto chi

Per pranzo il ritrovo è davanti al ristorante del club. Qui arrivano Lapo Elkann e la moglie Joana Lemos, rispettivamente con doposci e scarpe da trekking, senza sci ai piedi, per godersi solo una giornata all'insegna del relax sulla neve [...] A loro si aggiungono poi Beatrice Trussardi con il marito Federico Roveda, Coco Brandolini d'Adda con il marito Matteo Colombo e il fratello Marcantonio Brandolini.

[...] L'unica grande assente al tradizionale pranzo di fine inverno è Lavinia Borromeo, che il pomeriggio del giorno precedente ha sfidato con il marito John la nevicata per fare una passeggiata romantica sul lago di St. Moritz... Nessun mistero sulla sua assenza: ha solo preso un po' di raffreddore.

john elkann scia a st moritz foto chi lapo elkann joana lemos foto chi joana lemos lapo elkann foto chi lapo e john elkann a st moritz foto chi