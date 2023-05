BINAGHI COME SI SPIEGA IL CENTRALE SEMIVUOTO DI DOMENICA SERA CON SINNER IN CAMPO? CON IL RECORD DI VENDITE DI BIGLIETTI (E UN FORO STRAPIENO OVUNQUE) IL NOSTRO MIGLIOR TENNISTA BATTE IL RUSSO SHEVCHENKO IN TRE SET IN UN DESERTO. NON SARA’ DA RIVEDERE LA POLITICA DEI PREZZI? LA POLEMICA DI GIOVANNI CAPUANO (RADIO 24): “SE IL CENTRALE È VUOTO PUR ESSENDOCI IN CAMPO SINNER (A ROMA), CHI SBAGLIA E'..." - INTANTO LA FEDERTENNIS COMPRA UNA SEDE SU VIA DELLA CAMILLUCCIA...