È MORTO AKIRA MATSUMOTO, LEGGENDA DELL’ANIMAZIONE GIAPPONESE E CREATORE DI CAPITAN HARLOCK. AVEVA 85 ANNI E GLI È STATA FATALE UN’INSUFFICIENZA CARDIACA – NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA, PLURIDECENNALE, È DIVENTATO FAMOSO IN TUTTO IL MONDO. OLTRE A “HARLOCK”, TRA LE SUE OPERE PIÙ FAMOSE ANCHE “LA CORAZZATA YAMATO” E “GALAXY EXPRESS 999” - VIDEO

akira matsumoto

(ANSA-AFP) - Akira 'Leiji' Matsumoto, mangaka leggenda dell'animazione giapponese e padre del pirata spaziale Harlock, è morto la scorsa settimana all'età di 85 anni per insufficienza cardiaca. Lo ha annunciato oggi lo studio di produzione Toei. Nel corso della sua carriera pluridecennale Matsumoto è stato particolarmente noto per opere di fantascienza come 'La corazzata Yamato' (1974) e 'Galaxy Express 999' (1977), ma è stata soprattutto la serie 'Capitan Harlock' (1977) che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

