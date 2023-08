È MORTO ALL’ETÀ DI 62 ANNI ALESSANDRO ALESSANDRO, LEGGENDA DELLE NOTTI ROMANE E GRANDE AMICO DI MARTA FLAVI, GRAZIE ALLA QUALE DIVENNE FAMOSO COME PIANISTA NEL PROGRAMMA “AGENZIA MATRIMONIALE” – LE SERATE AL “TUTTI A PRUA”, L’ESPERIENZA E IL RICORDO DELLA FLAVI: “FORSE L’AVERMI SEGUITA NON LO HA AIUTATO. AVREBBE MERITATO PIÙ SPAZIO. QUANDO PENSO A LUI, SORRIDO. TRE GIORNI FA MI HA INVIATO UNA FOTO DI UN…”

Estratto dell’articolo di Roberta Savona per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

alessandro alessandro

Se ne va il pianoforte delle notti romane, il maestro Alessandro Alessandro, per molti Sandro o «Alessandro al quadrato», come amava chiamarlo il collega e amico Bernardo Monti, con cui il pianista scomparso dopo una malattia ha condiviso tante serate. Come quelle al piano bar di piazza Cavour nel locale "Tutti a Prua", in quella seducente Roma by Night anni '90.

Ma Sandro non era solo un'anima della notte, in lui ardeva il fuoco della musica al servizio dell'intrattenimento, come quello televisivo svolto accanto a Marta Flavi, una delle signore della Tv che con la sua "Agenzia Matrimoniale", ha contribuito a consolidare l'immagine lavorativa del maestro nel cast fisso del programma dal 1987 al 1996.

marta flavi con alessandro alessandro

[…] Centinaia i commenti al post nel gruppo Facebook "Roma by Night (1970-1989)", dove Sandro è ricordato da protagonista della nightlife. Al telefono parla di umanità e professionalità una commossa Marta Flavi che, in chiesa, per i funerali di lunedì alle 10 nella parrocchia di San Gregorio VII Papa, avrà modo di sottolineare quanto Alessandro abbia dato alla trasmissione "Agenzia Matrimoniale". «L'ho conosciuto nel 1987 quando è iniziato il programma. Aveva un ciuffo nero e un repertorio di tante canzoni. Abbiamo lavorato fino al 96, piangendo e ridendo per vicende private e di lavoro. Era una persona che si dava molto, con grande fascino e molto bravo in ciò che faceva. Forse l'avermi seguita non lo ha aiutato sul piccolo schermo. Avrebbe meritato molto più spazio».

alessandro alessandro

Flavi ha aggiunto: «Posso dire che quando penso a lui, sorrido. Amava la vita. Era allegro e spiritoso. Prendeva tutto nel modo migliore. In tutti lascia un ricordo positivo. Non finirò mai di ringraziarlo per 34 anni d'affetto. Tre giorni fa mi ha inviato una foto di un piatto di spaghetti invitandomi presto a gustarne uno insieme. Per me è un momento triste». Il maestro viveva con i suoi strumenti, si esprimeva con loro ed è ricordato come una persona capace di regalare un sorriso attraverso la canzone giusta. «L'ultima sorpresa è stata da Serena Bortone. Nel momento in cui hanno parlato di "Agenzia" mi ha dedicato "I migliori anni". Non sono riuscita a trattenermi e ho dovuto dire che ero commossa per i nostri ricordi. In realtà sapevo quanto stesse lottando» ha concluso Marta con voce rotta dal dolore.

alessandro alessandro con lucio dalla marta flavi alessandro alessandro marta flavi alessandro alessandro