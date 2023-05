È MORTO DOPO 80 GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME JADER ADNAN, CONSIDERATO UNO DEI LEADER DELLA JIHAD ISLAMICA DELLA STRISCIA DI GAZA. I PALESTINESI HANNO SUBITO LANCIATO TRE RAZZI COME SEGNO DI PROTESTA: “ISRAELE PAGHERÀ IL PREZZO DI QUESTO CRIMINE. È STATA UN’ESECUZIONE A SANGUE FREDDO” – INTANTO LE FORZE ARMATE DI TEL AVIV HANNO LANCIATO UN RAID AEREO CONTRO L’AEROPORTO DI ALEPPO, IN SIRIA…

Estratto da www.lastampa.it

jader adnan 7

Tre razzi sono stati lanciati questa mattina da Gaza verso Israele in seguito alla notizia della morte in carcere di Jader Adnan, membro della Jihad islamica, dopo oltre 80 giorni di sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione.

I tre razzi hanno colpito «aree aperte non popolate» vicino al kibbutz israeliano Saad e non hanno richiesto l'attivazione del sistema di intercettazione, ha dichiarato l'esercito israeliano in un comunicato.

jader adnan 6

Sebbene non vi sia stata alcuna rivendicazione, si ritiene che il lancio sia dovuto alla morte di Adnan, un membro veterano della Jihad islamica palestinese, che ha la sua principale roccaforte nella Striscia di Gaza, insieme al movimento Hamas. «Israele pagherà il prezzo di questo crimine», ha dichiarato in un comunicato la Jihad islamica […] «E' stata una esecuzione a sangue freddo commessa dai servizi di sicurezza israeliani. Ma il popolo palestinese non lascerà passare questo crimine sotto silenzio e risponderà in modo adeguato: il cammino della rivoluzione e della resistenza si intensificherà», ha avvertito.

jader adnan 1

[…] Adnan è stato trovato nella sua cella privo di sensi dopo aver rifiutato l'assistenza medica durante lo sciopero della fame. Adnan, che aveva 44 anni, è stato quindi trasferito all'Assaf Harofeh Hospital dove è stato constatato io suo decesso. Era stato arrestato lo scorso febbraio con l'accusa di far parte di un’organizzazione terroristica e di incitamento. […]

Raid aereo sull’aeroporto di Aleppo

L'agenzia di stampa Sana segnala che le forze armate israeliane hanno lanciato un raid aereo contro l'aeroporto internazionale di Aleppo, nel nord della Siria, uccidendo un soldato siriano e ferendo altri cinque militari e due civili. Lo scalo è fuori servizio a causa dei danni subiti. La Sana spiega che la difesa siriana ha risposto all'attacco israeliano abbattendo diversi missili su Aleppo. I caccia dello Stato ebraico hanno preso di mira lo scalo, ma anche altri obiettivi nella periferia della città. […]

RAZZI DA GAZA jader adnan 2 jader adnan 3 jader adnan 5 jader adnan 4