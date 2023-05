Last night, the Duke and Duchess of Sussex and Doria Ragland were involved in a terrifying paparazzi car chase involving six blacked out vehicles in a chase that could have been fatal.



A spokesperson for the couple confirms: pic.twitter.com/kSJssz9RNs — Omid Scobie (@scobie) May 17, 2023

1. HARRY E MEGHAN INSEGUITI DA 12 PAPARAZZI SFIORANO L'INCIDENTE

(Nova) - Il principe Harry, Meghan Markle e la madre della duchessa del Sussex sono stati coinvolti in un "inseguimento in macchina quasi catastrofico" per via dei pararazzi. Lo ha dichiarato un portavoce del principe Harry, specificando che l'incidente e' avvenuto dopo che Meghan e Harry avevano partecipato a una cerimonia di premiazione a New York nella giornata di ieri. "Questo incessante inseguimento, durato piu' di due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del Nypd (dipartimento di polizia di New York)"

2. HARRY E MEGHAN "SCOSSI E PROVATI" DA SFIORATO INCIDENTE

(AGI) - Harry e Meghan sono "scossi e provati" dalla sfiorato incidente stradale ieri sera a New York. Lo riferisce una fonte vicina alla coppia, che ha parlato con il New York Post. I due hanno evitato per un soffio di esser coinvolti in un tamponamento a catena perche' inseguiti dai paparazzi. La coppia, insieme alla madre di lei Doria Ragland, aveva lasciato l'evento in cui ieri sera Meghan era stata premiata per il suo attivismo a favore delle donne; e appena lasciato lo Ziegfeld Theater sono stati inseguiti da una decina di paparazzi.

"La loro sicurezza ha fatto di tutto per fermarli", ha raccontato ancora la fonte. La coppia all'uscita del teatro e' salita sul Suv sul quale era arrivata all'evento, ma poi - visto che la situazione si complicava- ha abbandonato l'auto per salire su un taxi "come ultimo disperato tentativo di seminarli".

Nell'inseguimento, un cameramen ha urtato una macchina, mentre un altro ha urtato un agente. "Gli agenti di polizia hanno anche cercato di fermare i fotografi che pero' hanno ignorato gli avvertimenti". Secondo il portavoce della coppia, che ha dato la notizia, l'inseguimento e' durato oltre due ore e ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto, pedoni e due agenti della polizia.

