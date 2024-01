"MI HA TIRATO UNA SBERLA, HO AVUTO PAURA E MI SONO DIFESO" - A COMO, IL 43ENNE MANUEL MILLEFANTI È STATO ACCOLTELLATO A MORTE MENTRE SI TROVAVA IN CASA: L'ASSASSINO, LUCA DE BONIS, 33 ANNI, È STATO INCASTRATO DA UN SELFIE CHE AVEVA PUBBLICATO SUI SOCIAL POCO PRIMA DELL'OMICIDIO, CHE LI RITRAEVA INSIEME NELL'APPARTAMENTO DELLA VITTIMA - I DUE AVEVANO TRASCORSO LA SERATA A BERE E AD ASSUMERE DROGHE, MA LA SITUAZIONE SAREBBE DEGENERATA DOPO UN LITIGIO - OLTRE AL POST SU FACEBOOK, A INCHIODARE IL KILLER È STATA UNA CHIAMATA FATTA DA MILLEFANTI A...

manuel millefanti

Estratto dell'articolo di C.Gu per Il Messaggero

Una foto postata sui social, accanto alla vittima e davanti a un tavolo pieno di bottiglie […] «Per stasera bastano, dai. Diciamo di sì», scriveva domenica sera Luca De Bonis, 33 anni […] Quando, poche ore dopo, i carabinieri sono entrati nell'appartamento di Oltrona di San Mamette, nel comasco, hanno trovato le bottiglie vuote e Manuel Millefanti, 43 anni, morto. […]

luca de bonis e manuel millefanti

STUPEFACENTI

[…]I due erano amici, De Bonis non aveva casa e Millefanti lo ospitava spesso, tre giorni fa prima di chiudersi nell'appartamento di via Marconi hanno fatto il piano di liquori e droga. Eroina e cocaina, è emerso dalle indagini. […]

una delle foto postate da de bonis

«Mi ha tirato una sberla, ho avuto paura e mi sono difeso», ha raccontato De Bonis nell'interrogatorio davanti ai carabinieri di Appiano Gentile. Prima ha negato ogni coinvolgimento, benché il selfie dimostrasse in modo inequivocabile la sua presenza a casa della vittima, poi messo alle strette ha cominciato a fare delle ammissioni, molto confuse. Alla fine ha spiegato di avere reagito a un'aggressione dell'amico, versione tutta da verificare. Che De Bonis fosse il presunto assassino da cercare è apparso evidente fin dall'inizio, perché oltre ai post su Facebook c'è l'ultima telefonata della vittima.

omicidio manuel millefanti

Agonizzante, Millefanti ha chiamato la madre per chiedere soccorso e ha fatto il nome del suo omicida: «Mamma aiuto, mi hanno accoltellato. È stato Luca», ha detto. De Bonis nel frattempo è scappato, ma grazie al tracciamento dello smartphone è stato trovato […] Durante l'interrogatorio ha dato indicazioni ai carabinieri per ritrovare l'arma del delitto, un coltello da cucina, che aveva nascosto in una cascina abbandonata. Ora è in stato di fermo per omicidio volontario.

luca de bonis luca de bonis manuel millefanti manuel millefanti omicidio manuel millefanti