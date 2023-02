“IL NOSTRO AMORE DURÒ PERCHÉ NON CI FU MAI SESSO” – AMANDA LEAR RACCONTA “LA SUA VITA” CON SALVADOR DALÌ: “NON MI DEFINÌ MAI AMANTE. E NEANCHE MODELLA. ODIAVA L'IDEA BORGHESE DEL MARITO CHE DI NASCOSTO FA I REGALI AD UN'AMANTE. ERA GALA CHE MI PAGAVA I VIAGGI, GLI ALBERGHI. FU UN MENAGE À TROIS DI CUI SI PARLÒ MOLTO” – “ERA COME IL DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE. INSOPPORTABILE IN SOCIETÀ. UN PAGLIACCIO. LONTANO DAI FLASH, SI TRASFORMAVA IN UNA PERSONA SQUISITA” – LA SPECIALIZZAZIONE IN “CHIAPPE” E LA PAURA PIÙ GRANDE: “NON RENDERMI CONTO DI DIVENTARE RIDICOLA CON L'ETÀ”