CORONAVIRUS - BOLLETTINO DEL 28 FEBBRAIO 2021

Sono 17.455 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +18.916, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.925.265 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 192 (ieri erano +280), per un totale di 97.699 vittime da febbraio 2020.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.405.199 complessivamente: 6.847 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +11.320). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 422.367, pari a +10.401 rispetto a ieri (+7.302 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 257.024, ovvero 66.023 in meno rispetto a ieri quando erano stati 323.047. Mentre il tasso di positività è 6,9% (l’approssimazione di 6,871%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti quasi 7 sono risultati positivi; ieri era 5,85.

Continuano ad aumentare le degenze, ordinarie e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +266 (ieri +80), per un totale di 18.372 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +15 (ieri +22), portando il totale dei malati più gravi a 2.231. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. I nuovi ingressi in TI sono +131 (ieri +163). Il maggior numero di persone entrate in rianimazione è in Emilia-Romagna (+20), Lombardia (+19), e Puglia (+14).