"MIRIAM LEONE? SEMBRA MARRABBIO DI ‘KISS ME LICIA’ - PANDEMONIO SU TWITTER: L'ATTRICE ATTACCATA PER LE SOPRACCIGLIA TROPPO FOLTE, VIENE PARAGONATA A QUELLE DI UN PERSONAGGIO DEI CARTONI" - LEI A 'GRAZIA' SMENTISCE LE NOZZE CON IL MUSICISTA PAOLO CARULLO: "HO RICEVUTO UNA VALANGA DI TELEFONATE DI GENTE OFFESA PERCHE' NON ERA STATA NE' INVITATA, NE' INFORMATA. IN PARTICOLARE CI SONO RIMASTE MALE LE ZIE IN SICILIA. PERO' CONFERMO CHE LA PERSONA C'E'" - "LA TV? NON ERA UN AMBIENTE ADATTO A ME"