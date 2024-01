È STATO ARRESTATO A DUBAI GIANLUIGI TORZI, IL “BROKER DEL VATICANO” – IL FINANZIERE MOLISANO, 44 ANNI, È STATO CONDANNATO A 6 ANNI DALLA GIUSTIZIA DELLA SANTA SEDE PER LA COMPRAVENDITA DEL PALAZZO DI LUSSO DI SLOANE AVENUE, A LONDRA. MA IL FERMO NEGLI EMIRATI È DOVUTO A UNA MISURA CAUTELARE CHIESTA DALLA PROCURA DI MILANO PER L’IPOTESI DI AGGIOTTAGGIO SULLE AZIONI AEDES…

(ANSA) - Il finanziere Gianluigi Torzi è stato fermato a Dubai ieri dalla Polizia. La conferma arriva da ambienti investigativi. Da quanto si ipotizza il fermo di Torzi - che dovrà essere convalidato dalle autorità degli Emirati - è dovuto a una misura cautelare chiesta dalla Procura di Milano per l'ipotesi di aggiotaggio su azioni Aedes, società di investimento quotata in Borsa, reato che sarebbe stato commesso tra il 2017 e il 2019.

Secondo le prime e sommarie informazioni, Torzi, condannato in primo grado anche a 6 anni per la vicenda della gestione dei fondi della segreteria di Stato del Vaticano e sulla compravendita di una palazzo di Sloane Avenue a Londra, è stato fermato ed è ora in carcere a Dubai, in attesa di convalida.

Non essendo stato ancora comunicato alcun atto giudiziario, si pensa che il fermo sia avvenuto nell'ambito dell'indagine milanese che ipotizza una serie di "operazioni simulate e artificiose concretamente idonee - si legge nel capo di imputazione - a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Aedes Siiq spa", società di investimento immobiliare quotata alla Borsa di Milano.

Il procedimento, istruito dal pm Stefano Civardi, ora nominato aggiunto a Pavia, è in fase di udienza preliminare. Un anno fa, infatti, la Cassazione aveva confermato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano che aveva disposto il carcere contro il rigetto da parte del gip Alessandra Cecchelli, della misura cautelare chiesta dalla Procura. Torzi è coinvolto anche nei casi milanesi su una presunta truffa alla Cesare Pozzo e su quella da un miliardo di euro su operazioni di cartolarizzazione di crediti sanitari. Al momento non è dato sapere se invece il fermo è relativo a un'altra indagine di cui non si conoscono i contenuti.

Estratto dell’articolo di Natalia Distefano per www.corriere.it

È stato arrestato a Dubai Gianluigi Torzi noto come il «broker del Vaticano», condannato a 6 anni dalla giustizia della Santa Sede per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita di un palazzo di lusso a Londra in Sloan Avenue.

[…] Torzi sarebbe stato fermato negli scorse ore da «apparati» di polizia degli Emirati Arabi e non è chiaro se sia in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dall'Italia. […]

Il Tribunale del Vaticano ha condannato Gianluigi Torzi nel 2023 per il reato di truffa aggravata, estorsione in concorso e autoriciclaggio mentre lo ha assolto perché il fatto non sussiste dal reato di peculato, in relazione all'ipotizzata sopravvalutazione del prezzo di vendita dell'immobile londinese.

L'uomo, 44enne molisano, è al centro di inchieste e processi delle procure di Roma e Milano. Nella capitale il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Roma avrebbe ricostruito come parte dei 15 milioni di euro bonificati a due società britanniche di Torzi per l'affare immobiliare siano stati utilizzati per acquistare titoli di società quotate in Borsa per 4,5 milioni.

[…] A Milano il 44enne è accusato di manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza della Consob e corruzione fra privati. È stato rinviato a giudizio con i manager Giacomo Garbuglia, Giuseppe Roveda, Giancarlo Andreella e Fabrizio Rizzo per la vicenda dei 35 milioni di euro di azioni della Aedes SIIQ, storica società immobiliare milanese, spariti nel nulla dopo una serie di operazioni finanziarie. […]

