19 mag 2023 19:40

NDUJA E BANCAROTTA – IL SENATORE DI FORZA ITALIA, MARIO OCCHIUTO, È STATO CONDANNATO A TRE ANNI E MEZZO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA – PER I GIUDICI, L'EX SINDACO DI COSENZA HA SVUOTATO LA SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE DI 3,5 MILIONI, IN PARTE TRASFERITI A DITTE A LUI COLLEGATE. PER LUI ANCHE 5 ANNI DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI – OCCHIUTO ERA DATO IN POLE PER SOSTITUIRE LICIA RONZULLI COME CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA A PALAZZO MADAMA. MA A QUESTO PUNTO…