NDUJA E MARIJUANA – I CARABINIERI HANNO SEQUESTRATO TRE TONNELLATE DI CANNABIS IN UN CAPANNONE NELLA PIANA DI GIOIA TAURO, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – LA DROGA ERA IN 300 SACCHI DI PLASTICA DAL PESO DI 10 CHILI CIASCUNO. UNA VOLTA SUDDIVISA IN DOSI E IMMESSA SUL MERCATO, AVREBBE FRUTTATO 3 MILIONI DI EURO – IN CORSO LE INDAGINI PER CAPIRE CHI CI SIA DIETRO A QUESTO BUSINESS CRIMINALE…