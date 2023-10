NE HANNO HAMAS-SATO UN ALTRO: L’ESERCITO ISRAELIANO HA UCCISO JEHAD MOHAISEN, CAPO DELLA SICUREZZA NAZIONALE DEL GRUPPO TERRORISTICO – INTANTO I MILIZIANI LANCIA UN APPELLO ALLA “NAZIONE ISLAMICA E A TUTTI GLI UOMINI LIBERI NEL MONDO” AFFINCHÉ ORGANIZZINO “MARCE E DIMOSTRAZIONI DI GRANDI DIMENSIONI” – I MORTI A GAZA SAREBBERO ARRIVATI A 3500. MA LO DICE IL MINISTERO DELLA SANITÀ, CIOÈ HAMAS. CI FIDIAMO? - I VIDEO CHE DIMOSTREREBBERO CHE A COLPIRE L'OSPEDALE AL AHLI NON È STATO ISRAELE...

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

ISRAELE UCCIDE CAPO SICUREZZA NAZIONALE DI HAMAS A GAZA

(ANSA) - L'esercito israeliano in un attacco sulla Striscia di Gaza ha ucciso Jehad Mohaisen, capo della Sicurezza nazionale di Hamas. Lo hanno confermato all'ANSA fonti locali nella Striscia. Jehad Mohaisen sarebbe stato ucciso, secondo fonti palestinesi, insieme ai suoi familiari nell'attacco alla sua casa nel quartiere di Sheikh Radwan, a Gaza City, come riporta il Jerusalem Post. Per il momento l'esercito israeliano non ha confermato la morte di Mohaisen

SANITÀ GAZA, 3.500 I MORTI E OLTRE 12.000 I FERITI

(ANSA) - I morti a Gaza per gli attacchi isareliani sono arrivati a 3.500 con oltre 12.000 feriti. Lo fatto sapere il ministero della sanità di Gaza riferito dai media.

esplosione all ospedale al alhi di gaza 2

L'EGITTO, 'FORNIRE AIUTI A GAZA E CONTENERE L'ESCALATION'

(ANSA) - "Sottolineiamo la necessità di porre fine alla guerra a Gaza, ma anche di fornire immediatamente aiuti, contenere l'escalation e impedirne la diffusione in altre aree". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, incontrando al Cairo il suo omologo del Regno Unito James Cleverly, Lo ha reso noto l'ambasciatore Ahmed Abu Zeid, portavoce ufficiale del ministero degli Esteri egiziano, precisando che le discussioni tra i due ministri sono state caratterizzate da uno "scambio approfondito e franco di opinioni e valutazioni sulla crisi attuale, nonché sui modi e sulle opportunità per superarla".

LA PROVA CHE A COLPIRE L OSPEDALE DI GAZA E' STATO UN RAZZO

Shoukry ha confermato la necessità di "promuovere sforzi coordinati a livello internazionale per sollecitare le parti a dare priorità all'immediata cessazione dell'escalation", sottolineando che è "importante astenersi dal colpire obiettivi civili ed impegnarsi ad attuare le disposizioni della normativa internazionale e del diritto umanitario".

attacco di hamas al kibbutz di be eri 2

L'ambasciatore Zeid ha poi aggiunto che i due ministri hanno concentrato le loro discussioni sul "deterioramento delle condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza e hanno concordato sull'importanza e sulla priorità della consegna di aiuti umanitari e soccorsi alla popolazione di Gaza alla luce dell'attuale crisi".

APPELLO DI HAMAS ALLA MOBILITAZIONE IN SUO SOSTEGNO

(ANSAmed) - Hamas ha lanciato oggi un appello "alla nazione islamica e a tutti gli uomini liberi nel mondo'" affinché organizzino ''marce e dimostrazioni di grandi dimensioni in solidarietà con il nostro popolo''. In un comunicato il portavoce di Hamas Abdel Latif Kanua e' tornato ad accusare Israele di aver bombardato due giorni fa l'ospedale al-Ahli di Gaza. ''La situazione della resistenza e' buona. - ha affermato - Il popolo resiste nella propria terra e non si piegher° di fronte al nemico''.

scontri libano israele attacco di hamas al kibbutz di be eri 3 strage ospedale di gaza video esercito israeliano che accusa hamas la possibile escalation tra israele e gaza strage ospedale di gaza strage ospedale di gaza il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas ospedale di gaza colpito da un missile attacco di hamas al kibbutz di be eri 1 il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas 2 feriti all ospedale al alhi di gaza attacco al kibbutz di be eri manifestazioni pro palestina 4 attacco di hamas al kibbutz di be eri