NE È PASSATA DI ACQUA – LA STORIA DI JAMES MITCHELL E JOHN JESSEN, I DUE PSICOLOGI CHE IMPORTARONO NEGLI USA IL WATERBOARDING E ALTRI METODI DI TORTURA ESEGUITI SUI DETENUTI DI GUANTANAMO PER ESTORCERE INFORMAZIONI – I DUE HANNO AVUTO DALLA CIA 81 MILIONI DI DOLLARI, MA NON SONO MAI FINITI A PROCESSO PER I LORO METODI DISUMANI: ORA SONO STATI CHIAMATI IN AULA COME TESTIMONI PER… - VIDEO

Marta Serafini per il “Corriere della Sera”

torture cia 3

Quando è entrato nel tribunale della base navale di Guantánamo a Cuba, l' avvocato di Khalid Shaikh Mohammed ha scosso la testa più volte. Ieri il suo assistito, accusato insieme ad altri quattro di essere uno degli ideatori degli attacchi dell' 11 settembre, ha rivisto James E. Mitchell. L' uomo che insieme al collega John Bruce Jessen gli ha praticato il waterboarding per 183 volte era seduto lì, a meno di un metro da lui.

john bruce jessen

Sia Mitchell che Jessen sono stati chiamati a Gitmo a spiegare sulla base di quali tecniche hanno estorto le informazioni agli imputati. Poi il giudice dovrà decidere se quelle confessioni siano ammissibili o meno. Una responsabilità pesante dato che tutti gli accusati rischiano la pena di morte.

Ma anche perché con Mohamed e gli altri nei black site della Cia non hanno usato solo l' acqua. Li hanno rinchiusi in scatole piene di scarafaggi, li hanno appesi al muro con ganci e corde, li hanno tenuti svegli per ore con la musica ad alto volume e hanno praticato loro l' alimentazione rettale.

james mitchell

Indietro veloce di 45 anni. Mitchell è un esperto di esplosivi dell' areonautica che ha conseguito un master in psicologia. Viene dalla Florida, famiglia povera. Negli anni '80, dopo aver conseguito un dottorato, inizia ad addestrare gli istruttori del Sere (Survival, Evasion, Resistance and Escape), programma di resistenza creato dall'aeronautica Usa negli anni '60.

torture cia 1

L' obiettivo è evitare quanto successo durante la guerra di Corea, ossia caduti nelle mani del nemico, subiscano il lavaggio del cervello e rivelino informazioni. All' epoca il sistema per evitarlo è «semplice»: i militari vengono sottoposti alle medesime tecniche di tortura inventate dai cinesi.

Le stesse che hanno subito Mohamed e soci. «Sapevi che non saresti morto, solo perché era un corso», ha raccontato un allievo.

Dopo qualche anno, al programma Sere si unisce anche Jessen. È cresciuto in una fattoria di patate in Idaho. Come Mitchell è mormone. Il suo curriculum in psicologia non è più lungo di una paginetta. I due diventano amici. Escursioni in montagna, viaggi. Fino alla pensione.

waterboarding

Poi, nel 2002 arriva l' occasione che la «mormon mafia», come li chiamano i colleghi, sta aspettando. Per il New York Times , ad un incontro a Filadelfia Mitchell mostra particolare apprezzamento per gli studi di Martin Seligman sull'«impotenza appresa». Lo psicologo statunitense aveva scoperto che un animale sottoposto ripetutamente a una scossa elettrica, una volta messo nelle condizioni di poter fuggire dalla gabbia non lo faceva.

Affascinati dall' idea, i due psicologi prima fondano una società. Il loro «core business» diventano le «tecniche di interrogatorio rinforzato».

bruce jessen

Tradotto nella lingua dei giusti: torture. Poi in aprile arriva l' affare. Uno dei luogotenenti di Al Qaeda più importanti, Abu Zubaydah, viene catturato in Pakistan. È ferito. Viene curato e mantenuto in vita.

L' Fbi riesce a farlo parlare usando tecniche basate sulla costruzione di un rapporto di fiducia. Un successo, dunque.

Ma per la Cia si tratta di uno smacco. L' ordine dell' allora direttore Tenent è: «Facciamolo noi e facciamolo meglio». Ed è qui che entrano in gioco Mitchell e Jessen. Per le loro consulenze all' inizio ricevono 1.800 al giorno al giorno.

abu zubaydah

Poi incassano 81 milioni di dollari, prima che il loro contratto venga rescisso nel 2009.

In alcuni casi - secondo quanto confermato anche dal rapporto Rapporto del Comitato di sorveglianza sul' intelligence del Senato - i due partecipano direttamente agli interrogatori, pur non sapendo una parola di arabo e non avendo alcuna conoscenza di Al Qaeda.

james e. mitchell 5

Eppure Jessen e Mitchell sono ancora lì fuori, seduti sul banco dei testimoni, non su quello degli imputati. Vanno in kayak e amano ancora fare trekking insieme. Mitchell poi va in giro dicendo ai giornalisti di essere diventato ateo e di essere un sostenitore di Amnesty International.

