7 apr 2022 10:28

NEANCHE NELLE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO SI VOTA COSI’ SPESSO COME IN ISRAELE - IL GOVERNO DI NAFTALI BENNETT RISCHIA DI SALTARE PER UNA DISPUTA RELIGIOSA SUL...PANE IN OSPEDALE - IL MINISTRO DELLA SANITA' HA CONCESSO AI PARENTI IN VISITA AI MALATI NEGLI OSPEDALI DI PORTARSI LE PITA O LE PAGNOTTE DA CASA IN CONTRAVVENZIONE ALLE REGOLE SULLE FESTIVITA' PASQUALI, DOVE E' CONSENTITO MANGIARE SOLO PANE AZZIMO - IL PREMIER SI RITROVA CON GLI STESSI NUMERI DELL'OPPOSIZIONE (60 A 60). LE URNE SONO SEMPRE PIU' VICINE...