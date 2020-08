NEANCHE I CORPI SPECIALI - IL GRUPPO CHE, SULL’AUTOSTRADA TRA CERIGNOLA E CANOSA, HA ASSALTATO UN FURGONE PORTAVALORI HA AGITO IN MODO CHIRURGICO: AUTO MESSE DI TRAVERSO E DATE ALLE FIAMME PER FORMARE UNA BARRIERA DI FUOCO; I CHIODI A TRE PUNTE SPARPAGLIATI SULL'ASFALTO PER BLOCCARE EVENTUALI INSEGUITORI E LE RAFFICHE DI KALASHNIKOV SPARATE PER SPARGERE TERRORE TRA GLI AUTOMOBILISTI - MA IL COLPO E’ FALLITO E ORA E’ PARTITA LA CACCIA AGLI 8 UOMINI DEL COMMANDO… - VIDEO

Bepi Castellaneta per il “Corriere della Sera”

FOGGIA - ASSALTO A UN PORTAVALORI SULL AUTOSTRADA

Le auto messe di traverso e date alle fiamme per formare una invalicabile barriera di fuoco; poi i chiodi a tre punte sparpagliati sull'asfalto per bloccare eventuali inseguitori e le raffiche di kalashnikov sparate per spargere terrore tra gli automobilisti che proprio in questi giorni attraversano la Puglia per le vacanze: così, secondo un lucido copione criminale messo in atto da un commando di rapinatori, un fazzoletto d'asfalto dell'autostrada A14 si è trasformato in un campo di battaglia.

È accaduto poco dopo le 17 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia, direzione Sud, dove un furgone portavalori della Sicuritalia è stato preso d'assalto con un'azione da guerriglia pianificata nei dettagli. Il colpo però è fallito, i banditi non sono riusciti a prendere il denaro e sono fuggiti scavalcando il guardrail.

Non ci sono stati feriti. Ma si sono vissuti momenti di terrore. Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia, carabinieri e Vigili del fuoco. Il tratto di autostrada tra Foggia e il bivio con la A16 è stato chiuso, il traffico deviato, si è formata una lunga coda mentre in alto si levava il fumo nero provocato dagli incendi appiccati dai rapinatori. Sull'asfalto sono rimasti gli scheletri anneriti delle auto date alle fiamme, il furgone bianco con le lamiere accartocciate, un tappeto di bossoli e i chiodi a tre punte che in passato venivano utilizzati dai contrabbandieri pugliesi per aprirsi la strada durante il trasporto delle sigarette con i fuoristrada blindati.

Una tecnica utilizzata non solo dalla Sacra corona unita salentina, ma anche dalla criminalità organizzata di Capitanata. Le indagini sono concentrate proprio sui clan radicati nella zona di Cerignola, dove gli assalti ai furgoni portavalori costituiscono uno dei grandi affari delle cosche. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i banditi erano almeno 8: sono entrati in azione dando fuoco a tre auto, hanno sparato raffiche di kalashnikov e hanno tentato di impossessarsi dei soldi nel furgone, dove c'erano tre vigilantes dell'Ivri.

Ma, forse a causa del sistema che con una schiuma speciale impedisce di prendere il denaro, il colpo è sfumato. I rapinatori sono fuggiti, quasi certamente li attendevano altri complici. Il traffico è tornato alla normalità solo dopo diverse ore. Ma le strade di Puglia continuano a fare paura. Il 24 luglio, stesso punto e quasi stessa ora, fu preso d'assalto un altro furgone portavalori: la zona fu isolata con escavatori e camion messi di traverso, ma la rapina fallì perché passò un furgone della polizia.

