NEANCHE IL “PARADISO” È PIÙ ETERNO – LA MITICA DISCOTECA “PARADISO” DI RIMINI, RIDOTTA ORAMAI A UN RUDERE, DIVENTERÀ UNA GALLERIA D’ARTE – NELLO STORICO LOCALE DELLA RIVIERA ROMAGNOLA SI SONO SCATENATI NEGLI ANNI RENZO ARBORE, VALERIA MARINI, ALBA PARIETTI E PERFINO L’EX MINISTRO SOCIALISTA GIANNI DE MICHELIS – L’ULTIMO VOLTO NOTO AD APPARIRE NELLA DISCOTECA FU RUBY RUBACUORI, NEL GENNAIO 2011…

Da discoteca a rudere in rovina con un futuro immerso nel verde e nell’arte. In mezzo, il segno tangibile di un mito che muore: il passaggio di ruspe e trattori demolitori di ciò che resta all'esterno del locale.

La storia passata, presente e futura del Paradiso di Rimini parla dei tempi che cambiano, delle vecchie e nuove culture che si alternano e susseguono. Il locale, amato dal principe Alberto di Monaco, frequentato da Arbore, de Michelis e Valeria Marini, è sempre stato nei cuori dei nostalgici. Ora si sono riaperte le porte dell’ex tempio del divertimento romagnolo. Ma questa volta per stravolgerne l'esistenza.

A ballare, in questi giorni, sono solo le ruspe con gli operai che hanno dato avvio negli scorsi giorni alla manutenzione del giardino e alla pulitura del verde esterno alla struttura ancora malconcia. Sono partiti ufficialmente i lavori commissionati dalla società Filo Srl per realizzare una Art Gallery polifunzionale.

A spiegarlo sono gli stessi amministratori. «Il nostro obiettivo – spiega la società – è reinterpretare e riqualificare, dopo anni di totale abbandono, uno dei luoghi icona della città. Il progetto intende riconsegnare a Rimini un nuovo spazio dedicato a cultura e arte. […]

Uno degli ultimi capitoli della storia del Paradiso vide come protagonista Ruby Rubacuori, chiamata come superospite di una serata tra le contestazioni e presidi di un nutrito gruppo di giovani che non gradivano la presenza della ragazza, divenuta famosa per essere una delle escort che gravitavano attorno all’allora premier Silvio Berlusconi. Era la fine di gennaio del 2011 e di lì a pochi mesi il Paradiso avrebbe definitivamente chiuso le sue porte.

Il Paradiso era stato messo all’asta per ben cinque volte e il Comune di Rimini aveva indicato a chiare lettere la destinazione d’uso della vecchia discoteca non escludendo la possibilità di rifondare la celebre pista da ballo.

Al momento le ipotesi si allontanano, del resto nel capoluogo romagnolo si contano oramai sulle dita di una mano le piste da ballo ancora aperte e i due anni di pandemia trascorsi poco hanno a che fare con questo radicale cambio di mode e costumi. Risale infatti allo scorso decennio anche la chiusura del Velvet, storico tempio della cultura underground internazionale. […]

