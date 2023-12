24 dic 2023 12:21

NEANCHE A NATALE I “GRETINI” SMETTONO DI FRACASSARCI GLI ZEBEDEI – GLI “ECO-VANDALI” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” HANNO FATTO IRRUZIONE A “LA RINASCENTE” DI MILANO GRIDANDO: “SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE C'È UN COLLASSO ECO-SOCIALE IN CORSO” (COLLASSO ECO-SOCIALE: MA COME PARLANO?) – IL GRUPPETTO DI PISCHELLI HA STREPITATO TRATTEGGIANDO IL SOLITO SCENARIO APOCALITTICO NEL CASO IN CUI NON SI AGISCA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO… - VIDEO